Kokoomuksen Vestman iloitsee eduskunnan hanhipäätöksestä: ”Valkoposkihanhet pataan – vihdoin!”

Eduskunnan enemmistö hyväksyi perjantaina lausumat, joiden mukaan valkoposkihanhi tulee poistaa suojeltavien lajien listalta EU:ssa, ampuminen tulee sallia myös keväällä ja poikkeusluvalla ammuttujen hanhien hyödyntäminen ruuaksi on sallittava. Lisäksi poikkeuslupamenettelyä tulee sujuvoittaa.

”Tämä on kaupunkilais- ja maalaisjärjen voitto. Haittahanhet tärvelevät puistot ja rannat sekä tuhoavat sadon pelloilta. Nämä linnut kuuluvat pataan”, kokoomuksen uusmaalainen kansanedustaja Heikki Vestman linjaa.

Eduskunta äänesti lausumista valkoposkihanhen metsästyksen sallimista vaativan kansalaisaloitteen sekä muiden muassa edustaja Vestmanin asiasta laatiman toimenpidealoitteen pohjalta.

”Tämän päivän tärkeä hanhipäätös on aktiivisten suomalaisten ja opposition työvoitto. Sen sijaan hallitus on ollut hanhiparvien edessä koko vaalikauden suorastaan kädetön. Kansalaisten ja kansanedustajien työ kantoi hedelmää hallituksen saamattomuudesta huolimatta”, Vestman sanoo.

Vestman vaatii yhä tiukempia toimia hanhiongelmiin puuttumiseksi.

”Valkoposkihanhi on elinvoimainen tuholaislaji. Paremman puutteessa yksittäisiin ampumislupiin perustuva hanhenmetsästys ja hyödyntäminen toimivat. Mutta se mikä on mahdollista Ruotsissa ja Virossa pitää olla mahdollista myös Suomessa: haittahanhia pitää voida metsästää joustavasti myös alueellisilla luvilla. Ainoa järkevä lopullinen ratkaisu on valkoposkihanhen suojelun purkaminen kokonaan EU:ssa”, Vestman päättää.

Eduskunnan hyväksymät lausumat kokonaisuudessaan:

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus vaikuttaa aktiivisesti komissioon ja EU:n jäsenvaltioihin, jotta Bernin sopimusta muutetaan ja sen myötä valkoposkihanhi siirretään lintudirektiivin liitteeseen II.

2. Eduskunta edellyttää, että lintudirektiivin 9 artiklassa säädettyjä poikkeusmahdollisuuksia hyödynnetään ja lintujen karkottaminen ampumalla sallitaan myös keväällä pesintärauha huomioiden.

3. Eduskunta edellyttää, että poikkeusluvalla ammuttujen valkoposkihanhien hyödyntäminen sallitaan ja että hallitus valmistelee esityksen luonnonsuojelulain muuttamisesta siten, että lintudirektiivin 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen poikkeuksen perusteella mahdollistetaan poikkeusluvalla tapetun valkoposkihanhen haltuunotto ja asiallinen hyötykäyttö.

4.Eduskunta edellyttää, että valkoposkihanhia koskevat poikkeuslupa-asiat siirretään Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja samalla lupamenettelyä sujuvoitetaan.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö on kokonaisuudessaan luettavissa eduskunnan verkkosivuilla.