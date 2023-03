Kokoomuksen Vestman: Ydinvoimasta hallituksen energiapolitiikan kulmakivi

Kansanedustaja, energiajuristi Heikki Vestmanin (kok.) mukaan tulevan hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on vauhdittaa voimakkaasti uusien ydinvoimaloiden rakentamista Suomeen. Vestmanin mukaan ydinvoiman tulee muodostaa tulevan hallituksen energiapolitiikan kulmakivi.

“Vain merkittävien uusien ydinvoimainvestointien avulla voimme turvata edullisen ja varman sähkön sekä tehdä Suomesta puhtaan energian suurvallan. Siksi ydinvoiman lisärakentaminen on nostettava energiapolitiikan kulmakiveksi. Tuulivoiman lisäksi Suomeen tarvitaan nimenomaan säästä riippumatonta uutta perusvoimaa”, Vestman sanoo.

Tällä viikolla Fortum ja Outokumpu ilmoittivat aloittavansa selvityksen Outokummun Tornion tehtaan lähelle sijoitettavasta pienydinvoimalasta. Vestmanin mukaan poliitikkojen on varmistettava, että esteitä tällaisten hankkeiden etenemiselle ei ole.

“Niin suurten ydinvoimaloiden kuin pienydinvoimahankkeidenkin eteneminen on varmistettava. Ensimmäinen asia on poistaa ydinvoimalta poliittinen riski eli paaluttaa heti hallitusohjelmaan, että jokainen turvallisuusvaatimukset täyttävä länsimainen ydinvoimahanke saa luvan. Lisäksi ydinenergialain uudistus, jota kokoomus on vaatinut koko kuluneen kauden, on tehtävä ripeästi”, Vestman sanoo.

Ylen Ykkösaamussa vieraillut Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas totesi, miten maailmassa on olemassa tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet ratkaista globaali ilmastokriisi. Hän kuitenkin myös totesi, miten ”Suomi suunnittelee ehkä lisää ydinvoimaa”.

Vestmanin mukaan on vaarallista, jos Suomen viesti on ehkä-tasolla. Silloin investoinnit menevät Suomen sijaan muualle kuten selkeän myönteisen signaalin antaneeseen Ruotsiin ja rapautamme yhteiskuntamme kasvun eväät.

“Suomen poliittinen tahtotila pitää saada kirkastettua. Ruotsin uusi hallitus sopi noin 35 miljardin euron kokoisesta takauspaketista ydinvoimaloiden rakentajien rahoituksen turvaamiseksi. Iso-Britannia tukee ydinvoiman rakentamista eräänlaisella syöttötariffilla. Suomessa pitää olla tarvittaessa valmiutta vastaaville ratkaisuille, jotta saamme varmistettua uusia ydinvoimainvestointeja Suomeen mahdollisimman pian. Edullisen, varman ja puhtaan energian saatavuuden pitää olla Suomelle yksi tulevaisuuden kilpailueduista”, Vestman sanoo.

Kokoomus on esittänyt ratkaisuja, miten Suomesta tehdään puhtaan energian suurvalta, jotta sähkölaskut pysyvät kurissa, saamme uusia teollisuusinvestointeja sekä vähennettyä päästöjä.

Keinovalikoimasta löytyy mm.:

1. Sitoudutaan parlamentaarisesti myöntämään kaikille vähimmäisehdot, kuten turvallisuusvaatimukset täyttäville uusille ydinvoimahankkeille myönteinen periaatepäätös.

2. Uudistetaan pikaisesti ydinenergialaki ja STUK:n sääntely helpottamaan pienydinreaktorien rakentamista ydinturvallisuudesta huolehtien.

3. Vapautetaan pienydinreaktorit reaktorikohtaisesta eduskunnan periaatepäätösvaatimuksesta ja siirretään ne ns. tyyppihyväksynnän piiriin.

4. Perustetaan Suomeen SMR-teknologian tutkimuksen, kehityksen ja pilotoinnin kansallinen ydinvoimaohjelma.

5. Edistetään ydinvoimalle yhteiseurooppalaisia turvallisuussääntöjä ja tyyppihyväksyntöjä vastaavalla tavalla kuin lentokoneteollisuudessa.

6. Vaaditaan EU:ta määrittelemään ydinvoima pysyvästi kestäväksi energiamuodoksi kestävän rahoituksen taksonomiassa.

7. Varmistetaan, että markkinoilla on riittävät kannustimet myös säästä riippumattoman uudistuotannon rakentamiselle.

8. Nopeutetaan luvitusta ja asetetaan uudet energiainvestoinnit korkeimpaan prioriteettiluokkaan kaavoitus-, lupa- ja valitusprosesseissa.

9. Toteutetaan lupatakuu kriittisille energiainvestoinneille.

10. Selvitetään valitusoikeuden rajaamista yksi valitus per yksi hanke -periaatteella.