Kokoomus julkaisi talouspoliittisen ohjelman: Nyt on oikea aika laittaa talous kuntoon

Kokoomus tasapainottaisi julkisen talouden seuraavan kahden vaalikauden aikana vauhdittamalla talouskasvua, nostamalla työllisyysastetta, toteuttamalla rakenteellisia uudistuksia sekä karsimalla julkisen sektorin vähiten tärkeitä menoja.

”Seuraava vaalikausi on ratkaiseva velkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi. Suomalaiset ansaitsevat hallituksen, joka kykenee vastuulliseen taloudenpitoon ja rohkeaan kasvupolitiikkaan. Velkaantumisen tiellä Suomi ei voi enää jatkaa. Tämän päivän velka on huomisen veronkorotus tai menoleikkaus”, puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo.

Kokoomuksen mukaan seuraavan vaalikauden aikana valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien taloutta on tasapainotettava 6 miljardilla eurolla. Lisäksi kokoomuksen tavoitteena on vahvistaa työllisyyttä 100 000 työllisellä, mikä puolueen mukaan vahvistaisi julkista taloutta yli 2 miljardilla eurolla.

”Seuraavan hallituksen on käynnistettävä rohkeita uudistuksia, jotka vahvistavat talouskasvua, työllisyyttä ja julkista taloutta. Hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi tarvitsemme pohjoismaisen työllisyysasteen ja kasvua vauhdittavia investointeja. Rakenteellisilla uudistuksilla on hidastettava menojen kasvua, mutta on rehellistä myöntää, että tarvitsemme myös menojen priorisointia ja vähiten tärkeistä menokohteista säästämistä”, puolueen varapuheenjohtaja Elina Valtonen sanoo.

Kokoomus korostaa, että myös veropolitiikan on tuettava talouskasvua, työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainottamista. Puolueen tavoitteena on yksinkertainen ja läpinäkyvä verojärjestelmä sekä laaja veropohja ja matala kokonaisveroaste

”Veroja kiristämällä julkista taloutta ei voi tasapainottaa. Suomen kansainvälisesti korkeaa koronaisveroastetta pitää pikemminkin pyrkiä laskemaan talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi. Kokonaisveroasteen lisäksi myös sillä on väliä, mitä verotetaan. Meidän tavoitteemme on keventää nimenomaan työnteon verotusta, jotta tarjottua työtä kannattaa ottaa vastaan”, eduskuntaryhmän veroasioista vastaava kansanedustaja Matias Marttinen sanoo.

Talouspoliittinen ohjelma on luettavissa täällä.