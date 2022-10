Kokoomus valmistelee uudistuksia säästämisen ja sijoittamisen edistämiseksi

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on perustanut työryhmän arvioimaan rahoitusmarkkinoiden uudistustarpeita. Eduskuntaryhmän tavoitteena on edistää suomalaisten säästämistä ja sijoittamista. Työryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Ville Valkonen.

”Suomi ja suomalaiset tarvitsee talouskasvua, vaurastumista ja kansankapitalismia. Rahoitusmarkkinat ovat talouden verenkierto. Niitä vahvistamalla voidaan parantaa talouden kasvumahdollisuuksia ja antaa jokaiselle suomalaiselle enemmän mahdollisuuksia vaurastua”, Valkonen sanoo.

“Suomi on jäänyt talouskasvussa ja yksityishenkilöiden varallisuudessa kauas muista Pohjoismaista. Tarvitsemme käänteen. Rahoitusmarkkinoiden uudistukset ovat merkittävä työkalu talouden elinvoiman parantamiseksi. Haluamme selvittää miten uudet innovaatiot ja investoinnit saisivat paremmin ja osaavampaa pääomaa. Meidän täytyy löytää uusia keinoja toisaalta kotimaisen omistamiseen vahvistamiseen, mutta myös vahvistaa niitä syitä, miksi Suomeen halutaan investoida”, Valkonen sanoo.

Työryhmä tarkastelee muun muassa pankkisääntelyä, pörssin elinvoimaa, kuluttajaluottoja, yritysrahoituksen julkisia työkaluja, pääomamarkkinoiden sääntelyä, sijoittamisen verotusta, valtion omaisuuden valjastamista tehokkaampaan käyttöön, työeläkerahastojen roolia rahoitusmarkkinoilla, joukkorahoitusta, suomalaisten talousosaamisen kasvattamista ja lukuisia muita kokonaisuuksia.

”Sijoittamisen suosio on ollut kasvussa ja se on erinomaista. Tätä hyvää kehitystä on syytä vauhdittaa, jotta entistä useampi suomalainen voi varautua tulevaan ja vaurastua. Olemme jo aiemmin esittäneet esimerkiksi osakesäästötilin käyttöalan laajennusta ja ylärajan poistoa”, Valkonen sanoo.

“Esimerkiksi pienten pääomatulojen verovapaus on harkitsemisen arvoinen kannustin. Samalla täytyy muistaa, että sadat tuhannet suomalaiset kamppailevat ylivelkaantumisen kanssa, ja myös perustaloustaitojen edistämisessä on paljon tekemistä. Suomalaisista pitää tehdä maailman talousosaavin kansa”, Valkonen sanoo.

Eduskuntaryhmä julkaisee ohjelmatyön tuloksia ensi vuonna.