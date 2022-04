Kokoomusedustajat: Hallituksen esitys ei varmista rajaturvallisuutta

Vestmanin, Laihon ja Häkkäsen mukaan hallitus ei ole sisällyttänyt valmiuslain muutosesitykseen kokoomuksen jo kauan vaatimaa rajapykälää, vaikka hallitus on luvannut Suomen kykenevän vastaamaan rajalla tapahtuvaan hybridioperaatioon. Kokoomusedustajien mielestä on välttämätöntä, että valmiuslaki antaa viranomaisille toimivaltuudet torjua hybridioperaatio, jossa Venäjä ohjaisi itärajalle siirtolaisvirtoja.

”Hybridihyökkäys, jossa siirtolaisia ohjataan ja pakotetaan itärajan yli, on kyettävä pysäyttämään sulkemalla tarvittaessa koko raja. Raja-asemien sulkeminen ei yksin riitä, vaan turvapaikanhaku on voitava keskeyttää koko maastorajalla ja rajavyöhykkeellä kuten Puola toimi viime vuonna. Mitä aukottomampi laki, sitä pienempi todennäköisyys, että Venäjä käyttää siirtolaisia hyväksi itärajalla. Hallitus on itse luvannut, että Suomen vaste hybridioperaatioon rajalla olisi sen mukainen kuin tilanne vaatii. Asialla on kiire”, Vestman sanoo.

Hallituksen esityksen mukaan jatkossa poikkeusolot voitaisiin todeta myös muun muassa tilanteessa, jossa kansallisen turvallisuuden tai yhteiskunnan toimintakyvyn vaarantava uhka kohdistuisi julkisen vallan päätöksentekokykyyn, kriittisen infrastruktuurin toimivuuteen, rajaturvallisuuden ylläpitämiseen tai näiden yhteisvaikutukseen.

”Esityksessä on hyviäkin asioita, mutta rajakysymys on hoidettava nopeasti oikeudellisesti selväksi. Julkisen keskustelun pohjalta on edelleen epäselvää, missä määrin nykylaki mahdollistaa sen, että hybridivaikuttamistilanteessa turvapaikkahakemusten vastaanotto voidaan itärajalla väliaikaisesti keskeyttää. Hallituksen on annettava viipymättä valmiuslakiesitystä täydentävä rajapykäläesitys”, Häkkänen sanoo.

Valmiuslain korjaamisella on kiire

Kokoomusedustajat korostavat, että oikeustilan selvyydellä on tärkeä ennaltaehkäisevä vaikutus Suomeen mahdollisesti kohdistettavaan hybridivaikuttamiseen. Tästä syystä kokoomus on kiirehtinyt lain korjaamista jo kauan.

”Oppositio esitti rajapykälää välikysymyksessä jo viime marraskuussa, ja meille luvattiin silloin – puoli vuotta sitten – pikainen valmiuslain päivitys. Nyt Venäjän hyökkäyssodan myötä muuttunut turvallisuusympäristö alleviivaa asian kiireellisyyttä. Silti eduskunta saa hallitukselta puutteellisen esityksen. Olisimme halunneet korjata asian hyvän sään aikana. Nyt alkaa olla viimeinen hetki”, Laiho sanoo.

Kokoomusedustajien mukaan ilman rajapykälää hallituksen esittämät uudet toimivaltuudet, joilla yksityisille tahoille säädetään kuljetuspalvelujen suorittamisvelvollisuus sekä rakennusten ja kiinteistöjen luovutusvelvollisuus siirtolaisoperaation tilanteessa, ovat ongelmallisia.

”Absurdia kyllä tällä esityksellä hallitus aikoo lisätä kuljetus- ja majoituskykyä siirtolaisia varten, vaikka pitäisi lisätä kykyä torjua itse vihamielinen operaatio”, Heikki Vestman sanoo.