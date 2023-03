Kokoomusedustajat: Hallituksen perintönä lisää lupabyrokratiaa rakentajille ja kunnille

Kokoomuksen kansanedustajat ovat pettyneitä, että eduskunta on hyväksymässä uuden rakentamislain, vaikka edes hallituspuolueista sille ei tunnu löytyvän kannattajia. Kokoomus on esittänyt lakiehdotuksen hylkäämistä. Lakikokonaisuus on poikkeuksellisen huonosti ja puutteellisesti valmisteltu. Lisäksi se on sisällöllisesti alkuperäisten tavoitteiden vastainen.

Kokoomuksen kansanedustajat Mari-Leena Talvitie, Sari Multala ja Saara-Sofia Sirén.

Kokoomuksen rakentamislakia käsitelleet kansanedustajat Saara-Sofia Sirén, Sari Multala ja Mari-Leena Talvitie ovat tyrmistyneitä, miten hallitus runnoi heikosti valmistellun hallituksen esityksen uudeksi rakentamislaiksi läpi ympäristövaliokunnasta ja on tänään äänestämässä lain hyväksymisen puolesta.



"En ole koko kansanedustajaurani aikana käsitellyt näin huonosti valmisteltua lakikokonaisuutta. Jouduimme valiokunnassa korjaamaan lukuisia virheitä ja täsmentämään esitystä. Näiden jälkeenkin esitys vie monia asioita väärään suuntaan. Se lisää byrokratiaa ja kustannuksia niin kunnille kuin tavallisille rakentajillekin", kansanedustaja Saara-Sofia Sirén sanoo.



Maankäyttö- ja rakentamislain uudistuksen alkuperäiset tavoitteet olivat hyvät, mutta lopputulos täysin päinvastainen. Hallitus jopa ehdotti sujuvoittamisen sijaan valmisteluvaiheessa uutta, kolmatta kaavatasoa. Lausuntokierroksella moni lausunnonantaja tyrmäsi esityksen ja piti sen uudelleen valmistelua välttämättömänä. Lopulta hallitus toi eduskuntaan vain rakentamiseen liittyvän osion vastoin hyvän lainsäädännön periaatteita ilman uutta lausuntokierrosta.



"Kokoomus haluaa lisätä rakentamisen ja kaavoituksen sujuvuutta. Tämän hallituksen jäljiltä asiat ovat menneet aivan toiseen suuntaan. Sääntelyn selkeyttämisen uudistus vaihtui lisäsääntelyn luontiin. En ole nähnyt kenenkään hallituspuolueenkaan edustajan iloitsevan tämän lain etenemisestä", kansanedustaja Sari Multala sanoo.



Kokoomuksen mielestä tarvitsemme paremman rakentamisen lainsäädännön ja kokoomus on valmis korjaamaan nyt tehtyjä virheitä. Rakentamista rajoittavia tai täydennysrakentamista vaikeuttavia määräyksiä ja sääntelyä tulisi keventää ja purkaa.



"Viranomaisten keskinäisiä valitusoikeuksia tulisi rajata, mutta nyt hallitus lisäsi niitä. Meidän on erittäin vaikea ymmärtää, miten keskustavetoinen valiokunta kumosi Sipilän hallituksen hyvän muutoksen. Lupa-asioiden käsittelyä tulee nopeuttaa, ei hidastaa ja hankaloittaa", kansanedustaja Mari-Leena Talvitie sanoo.



Valiokunnan mietintö antoi murskaavaa kritiikkiä esitystä kohtaan. Siitä huolimatta valiokunnan enemmistö hyväksyi lakikokonaisuuden ympäristövaliokunnassa. Tänään lain hyväksymisestä äänestetään eduskunnan täysistunnossa.



"Valiokunnan kuulemisten ja esityksen käsittelyn jälkeen hallituspuolueiden johtopäätöksen olisi pitänyt olla selvä; lakikokonaisuus olisi pitänyt valmistella huolellisesti, eikä sitä tulisi hyväksyä eduskuntakauden viimeisinä päivinä kiireessä käsiteltynä", kokoomusedustajat päättävät.



