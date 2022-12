Kokoomusedustajat: Hintakatto voidaan toteuttaa ilman kohtuuttomia kustannuksia veronmaksajille

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vaatii hallitukselta eduskunnalle ripeästi esitystä sähkön hinnan alentamiseksi. Korkea hinta heikentää suomalaisten kotien elintasoa ja yritysten kilpailukykyä sekä kiihdyttää haitallista inflaatiota.

“Kodit ja yritykset kokevat suurta ahdinkoa sähkön korkeista hinnoista johtuen. Tilanne ei ole kestävä kenellekään, ja suunta on käännettävä. Kokoomus on jo alkusyksystä esittänyt omat ratkaisunsa sähkön hinnan laskemiseksi. Jos niihin ehdotuksiin olisi tartuttu, tilanteemme voisi olla nyt paljon parempi. Tässä tilanteessa täytyy kuitenkin katsomaan eteenpäin”, Mykkänen sanoo.

Mykkänen vaatii hallitukselta eduskunnalle toteuttamiskelpoisia ja vaikuttavia esityksiä, jotka eivät aiheuta kohtuuttomia kustannuksia veronmaksajille. Hintakaton ohella Kokoomus on pitänyt esillä esimerkiksi kulutusjoustoja, koko tuotantokapasiteetin pitämistä käytössä sekä investointeja tasatehoisen sähkön tuotantoon ja säätövoimaan.

“Haluamme auttaa vastuullisen ratkaisun löytämisessä. On harmillista, että hallitus heräsi tilanteeseen näin myöhään, minkä vuoksi ratkaisuja etsitään nyt kiire konsulttina. Aikaa on jo hukattu, joten nyt oleellista on hallituksen esityksen saaminen eduskuntaan. Vielä huolella valmisteltua, toteuttamiskelpoista ja nopeasti voiman saatavaa esitystä ei ole näkynyt”, Mykkänen sanoo.

Kokoomus säätäisi hintakaton yleispalveluvelvoitteella

Kokoomus ehdottaa sähkökriisin ratkaisemiseksi useita toimenpiteitä, joista yksi on sähkön hintakatto. Kokoomuksen mallissa hintakatto toteutettaisiin ilman miljardilaskua veronmaksajille.

“Kokoomuksen malli sähkön hintojen laskemiseksi perustuu sähköyhtiöille määrättävään yleispalveluvelvoitteeseen. Suora hintojen kohtuullistaminen leikkaisi yhtiöiden satumaisia voittoja. Jos valtion rahoitusta tarvitaan, siihen on syytä käyttää Fingridin miljardiluokan pullonkaulatuloja. Hallituksen olisi joka tapauksessa pitänyt ryhtyä valmisteluun hyvissä ajoin. Nyt työtä tehdään taas kovalla kiireellä. Veronmaksajat eivät saa joutua hallituksen toimimattomuuden maksajiksi”, kansanedustaja Heikki Vestman (kok.) sanoo.

Kokoomus kytkisi kotitalouksien kattohintaan sähkön säästämisen tehostamiseksi myös velvoitteen osallistua etäohjattuihin kulutusjoustoihin. Puolue on peräänkuuluttanut sähkölämmityksen etäohjauksen käyttöönottoa jo pitkään, mutta kattohinnan käyttöönoton yhteydessä se muuttuu entistäkin tarpeellisemmaksi. Lisäksi edustajat korostavat, että kaikki sähköntuotanto on pidettävä käytössä lähivuosina esimerkiksi tehotuen avulla.

“On kiertäviä sähkökatkoja paljon pienempi paha, jos lämmitystarpeet hoidetaan huippukulutustuntien ulkopuolella. Tekninen valmius kulutuksen etäohjaukseen on ollut jo pitkään. Nyt on korkea aika ottaa tämäkin työkalu käyttöön. Verkkomaksujen kautta on maksettu lähes miljardi euroa älymittarien asentamisesta. On käsittämätöntä, että niitä ei käytettäisi nyt, kun niitä tarvitaan”, Mykkänen sanoo.

Kokoomuksen kansanedustajat ovat tyytyväisiä Helenin lanseeraamaan uuteen sähkön säästöön kannustavaan hintarajoitteeseen tuotteeseen kuluttajille.

“Talousvaliokunnassa on laajaa turhautumista siihen, että varoituksista huolimatta sähkön hintaan, sähköpulaan ja suomalaisten hätään herättiin hallituksessa liian myöhään. Sähköpula talvipakkasilla ei ole yllätys, siitä on varoitettu läpi vuoden. Olen viestinyt, että talousvaliokunta on valmis työskentelemään nopeasti ratkaisujen puolesta, mutta siihen tarvitaan valmisteltu hallituksen esitys, joka ei kohtuuttomasti lisää valtion velkaantumista”, talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo.

”Nyt pitäisi varautua jo myös seuraavaan talveen, tuleviin vuosiin. Tarvitsemme kiireesti lisää säävarmaa puhtaan energian tuotantoa, mikään muu ei kestävästi ratkaise sähköpulaa ja korkeaa hintaa Suomessa ja Euroopassa”, Grahn-Laasonen sanoo.

Kokoomuksen periaatteet sähkön kuluttajahintojen laskemisessa:

1. Sähkön hintaa on alennettava hintakatolla, joka ei aiheuta kohtuuttomia kustannuksia veronmaksajille.

2. Kulutusjoustoja on hyödynnettävä sähkökatkojen välttämiseksi.

3. Koko sähkön tuotantokapasiteetti on pidettävä käytössä lähivuodet.

4. Investointeja erityisesti tasatehoisen sähkön tuotantoon ja säätövoimaan on lisättävä.

5. Päätökset on tehtävä vastuullisesti huomioiden myös ensi talven epävarmuus.