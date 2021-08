Kokoontumisrajoitukset Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (pl. Reisjärvi) alueelle

Jaa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksen Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien (pl. Reisjärvi) alueelle. Määräys on voimassa 25.8.–14.9.2021. Osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voi järjestää noudattamalla OKM:n ja THL:n 31.5.2021 annettua ohjetta.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue on hybridistrategian mukaisessa epidemian kiihtymisvaiheessa. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Soiten 18.8.2021 antaman tiedon mukaan sairaanhoitopiirin alueella on viikolla 32 ollut yhteensä 33 positiivista tautitapausta ja otettu noin 2030 näytettä, joista positiivisten osuus on 1,6 %. Koronailmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana on ollut 76 tapausta 100 000 asukasta kohden. 20-29-vuotiaat ovat olleet pääasiallinen uusia tartuntoja saaneiden ikäryhmä. Tartuntaketjujen jäljitettävyys on ollut 78 %. Sairastuneista 85 % on ollut rokottamattomia ja loput yhden rokotuksen saaneita. Uusien tartuntojen määrä alueella on noususuuntainen, ja tartuntojen jäljitys sekä testaaminen kuormittaa terveydenhuoltoa voimakkaasti. Lisäksi henkilöstöresursseja pitää voida edelleen ohjata myös rokotustoiminnan ylläpitämiseen.

Tartunnat keskittyvät alueella 0–29-vuotiaisiin, mikä aiheuttaa huomattavan riskin altistumistilanteille kouluympäristössä. Toistaiseksi kouluissa saadut tartunnat ovat jääneet vähäisiksi. Soiten mukaan kokoontumisrajoituspäätös on välttämätön koko sairaanhoitopiirin alueella. Epidemiatilanteen voimakas huononeminen aiheuttaa merkittävän uhan myös niillä alueilla, joilla koronatartuntojen määrä on toistaiseksi pysynyt vähäisenä.

Kuultuaan Soitea ja alueellista yhteistyöryhmää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto näkee välttämättömäksi asettaa rajoituksia alueelle epidemian leviämisen estämiseksi. Altistumisten ja koronatartuntojen leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontakteihin keskenään. Siten tartunnan torjuntatoimista huolehtiminen yleisötilaisuuksissa ja julkisissa kokouksissa on välttämätöntä. Terveydenhuollon kantokyvyn lisäksi rajoituksilla halutaan turvata myös alkanut koulunkäynti ja erityisesti perusopetuksen toteutuminen lähiopetuksena.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskeva kokoontumisrajoitus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen mukaan yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan järjestää ilman rajoituksia, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä sisätiloissa, ja enintään 50 henkilöä rajatuissa ulkotiloissa.

Suurempiakin tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää ilman henkilömäärärajoitusta, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta. Ohje täydentää suoraan tartuntatautilain pykälän 58 c velvoitteita.

THL/OKM:n ohjeen noudattaminen tarkoittaa käytännössä:

Tapahtuman/tilaisuuden järjestäjän pitää järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista (tämä ei edellytä tietyn metrimääräisen turvavälin jatkuvaa ylläpitoa vaan järjestelyitä, joissa esim. 1) osallistujilla on omat paikat, 2) pitkien jonojen syntyä ehkäistään osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin, 3) ruuhkaa vältetään teippausten, köysitysten ja järjestyksenvalvojien avulla ja/tai aukioloa tai toiminnan rytmitystä säätelemällä.)

Tapahtuman/tilaisuuden järjestäjä voi suositella tai edellyttää kaikille maskin käyttöä kuitenkin huomioiden sen, että terveyteen liittyvät syyt voivat joillakin henkilöillä estää maskin käytön. Kasvomaskisuosituksen tulisi koskea ensi sijassa 12-vuotiaille täyttäneitä

Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään

Osa yllä kerrotuista kohdista on voimassa myös suoraan tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 c nojalla.

Aluehallintovirasto voi määrätä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.

Lisätietoja:

Medialle:

ylijohtaja Marko Pukkinen, p. 0295 018 582

aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield, p. 0295 018 587

sähköpostit etunimi.sukunimi@avi.fi