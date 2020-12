Kokoontumisrajoitukset kiristyvät Lounais-Suomessa

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kokoontumisrajoitukset kiristyvät 3.12. alkaen. Kiristysten taustalla on heikentynyt koronatautitilanne. Kokoontumisrajoitukset eroavat maakuntien välillä.

Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 2.12.2020 päättänyt uusista kokoontumisrajoituksista:

Varsinais-Suomi



Sisätiloissa voi järjestää korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.



Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää korkeintaan 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.





Sisätiloissa voi järjestää korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää korkeintaan 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Satakunta



Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää korkeintaan 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Tilanne heikentynyt sekä alueella että koko maassa

Koronavirukseen liittyvä epidemiologinen tilanne on heikentynyt koko maassa. Varsinais-Suomen maakunnassa ollaan kiihtymisvaiheessa, mutta lähellä leviämisvaihetta. Myös Satakunnassa tartunnat ovat lisääntyneet marraskuun aikana. Maakunta on kiihtymisvaiheessa, pois lukien Pohjois-Satakunta, joka on leviämisvaiheessa. Epidemiatilanteen vuoksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto kiristää kokoontumisrajoituksia.

Epidemiatilanteen hillitsemiseksi on tärkeää, että jokainen toimii vastuullisesti. Vastuullisella toiminnalla ja määräysten noudattamisella voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne ei pahene. Korostamme, että on tärkeää noudattaa myös kuntien ja sairaanhoitopiirien antamia suosituksia.

Sallituissa kokoontumisissa tärkeä noudattaa hygieniaohjeita

Jos yleisötapahtumia ja yleisiä kokoontumisia järjestetään sallituissa rajoissa, niissä tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Siinä ohjeistetaan muun muassa, että:

osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälin ylläpitämiseen.

tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.

järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 2.12.2020 tekemät päätökset perustuvat tartuntatautilain 58. pykälään. Päätökset LSAVI/11435/2020 ja LSAVI/11436/2020 ovat voimassa 3.- 23.12.2020.

Lisätietoa:

Päätös kokoontumisrajoituksista Varsinais-Suomessa (pdf)

Päätös kokoontumisrajoituksista Satakunnassa (pdf)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi (minedu.fi)

Usein kysytyt kysymykset (avi.fi)

Tapahtumajärjestäjien neuvonta:

puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16)

sähköposti: koronainfo(at)avi.fi

Median yhteydenotot :

Mikael Luukanen, ylijohtaja, p. 0295 018 092, mikael.luukanen(at)avi.fi

Heikki Mäki, johtaja, p. 0295 018 094, heikki.maki(at)avi.fi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto