Kokoontumisrajoitukset koskevat joulukuussa Uudellamaalla yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia, muualla Etelä-Suomessa yli 50 henkilön tilaisuuksia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 18.11.2020 kaksi aluettaan koskevaa päätöstä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksista joulukuun aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla ohjetta on noudatettava yli 50 hengen tilaisuuksissa.

Pääsääntöisesti päätöksillä jatketaan joulukuussa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia, jotka ovat olleet Etelä-Suomen alueella voimassa marraskuun ajan. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella rajoituksia voidaan tautitilanteen suotuisan kehityksen vuoksi lieventää: marraskuussa terveysturvallisuusohjeita on täytynyt noudattaa alueella yli 20 hengen tilaisuuksissa.

Aluehallintoviraston päätösten taustalla on alueiden epidemiologinen tilannekuva ja arvio tarvittavista toimista, joilla torjutaan koronavirusepidemiaa. Koronavirusepidemia on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri e n alueella kiihtymisvaiheessa, minkä vuoksi muita Etelä-Suomen sairaanhoitopiirejä tiukemmat rajoitukset ovat tarpeen. Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä tautitilanne on rauhallisempi ja epidemian vaihe perustasolla. Kanta-Hämeen tautitilanne on rauhoittumassa ja palaamassa perustasolle kiihtymisvaiheesta.

Turvaetäisyydet ja hyvä hygienia keskeistä kaikissa kokoontumisissa - kokoontumisten tarpeellisuutta tulisi harkita tarkkaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeessa edellytetään muun muassa, että

sairaana ei saa osallistua tilaisuuteen

osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen

tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä tulee muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä

järjestäjän tulee ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen

järjestäjä voi epidemiatilanteen mukaan suositella kasvomaskin käyttöä.

Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden turvallisista järjestelyistä ja ohjeiden soveltamisesta käytäntöön. Järjestäjän täytyy tarvittaessa rajoittaa tilaisuuteen osallistujien määrää, jotta riittävät turvaetäisyydet voidaan säilyttää. Jos osallistujien turvallisuutta ei voida varmistaa, tilaisuutta ei pidä järjestää.

Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityistilaisuuksiin, kuten perhejuhliin. Alueellisesti voi kuitenkin olla voimassa suosituksia mm. yksityistilaisuuksien rajoittamisesta, jotka jokaisen on syytä huomioida.

Voimassa olevia ohjeita syytä noudattaa - myös uusia määräyksiä voidaan tehdä

Epidemiatilanne voi muuttua nopeasti. Joukkoaltistumisia voi syntyä, jos hygienia- ja turvallisuusohjeita ei noudateta. Aluehallintovirasto voi tarvittaessa tehdä uusia päätöksiä joulukuun ajalle, jos tautitilanne pahenee yksittäistä kuntaa laajemmalla alueella.

Kunnat voivat tautitilanteen niin edellyttäessä määrätä tiukempia kokoontumisrajoituksia alueelleen. Kunnat voivat myös määrätä tiettyjä tiloja, kuten kouluja tai muita julkisia tiloja, suljettavaksi, jos sulkeminen on välttämätöntä taudin leviämisen estämiseksi.

Sairaanhoitopiirien johtamat alueelliset koronakoordinaatioryhmät valmistelevat koronatorjuntatoimia. Sairaanhoitopiirit ja kunnat voivat antaa aluettaan koskevia suosituksia mm. kasvomaskien käytöstä ja yksityistilaisuuksien järjestämisestä. Voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset löytyvät sairaanhoitopiirien sivuilta.

Koronaepidemian torjunta voi onnistua tehokkaasti vain, jos jokainen meistä toimii osaltaan rajoitusten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 18.11.2020 tekemät päätökset perustuvat tartuntatautilain 58. pykälään ja ovat voimassa 1.-31.12.2020. Aluehallintoviraston päätös kokoontumisrajoituksista voi olla tartuntatautilain mukaan voimassa enintään kuukauden ajan.

Helsingin ja Uudenmaan s airaanhoitopiirin aluetta koskeva päätös

Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueita koskeva päätös



Lisätietoa:

Tilaisuuksien järjestäjien neuvonta: 0295 016 666 (ark. klo 8-16), koronainfo@avi.fi

Medialle:

Mikko Valkonen aluehallintoylilääkäri, p. 0295 016 524

Merja Ekqvist, ylijohtaja, p. 0295 016 000 (vaihde)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

