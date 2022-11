Kolille avautuva uusi kylähotelli jatkaa kansallispuiston retkeilyreiteiltä tuttua tunnelmaa. Tiedossa luonnonläheistä sisustusta, retkieväitä ja puolapuut joka huoneessa.

Kesällä 2023 avautuva Break Sokos Hotel Koli Kylä on sekä portti kansallispuistoon että Kolin kylän keskipiste. Monipuoliset retkeilyreitit alkavat lähes hotellin pihasta, joten kodikas kylähotelli on luonteva tukikohta aktiiviselle liikkujalle. Kansallispuiston reittien tunnelma jatkuu hotellissa, jonka sisustukseen on haettu inspiraatiota Kolin kauniista vuodenajoista ja retkielämästä. Kylähotelli tuo uutta tarjontaa Ukko-Kolin huipulla toimivan Break Sokos Hotel Kolin rinnalle.

Hotellihuone puolapuilla

”Koli on hyvin monimuotoinen paikka, jossa vaihtelevat suuresti niin maisemat, aktiviteetit kuin eri vuodenajat. Meiltä voikin löytää joka kerta uutta! On hienoa, että jatkossa saamme vaihtelevuutta myös majoitukseen. Kolin huipulla sijaitsevalta Break Sokos Hotel Kolilta löytyy huoneita kansallismaisemalla, näköalaravintola, kylpylä ja suora pääsy rinteisiin. Uusi Break Sokos Hotel Koli Kylä taas tarjoaa kodikkaan tukikohdan aktiivilomaan retkeilyreittien alkupäässä ja keskellä elämänmakuista Kolin kylää”, hotellinjohtaja Pasi Ripatti kertoo. Kiehtovia yksityiskohtia luonnon inspiroimana Hotellin kerros kerrokselta vaihtuva tunnelma vie majoittujan Kolin erilaisiin vuodenaikoihin, aina kevään aamusumuisista kuusimetsistä Kolin tykkylumisille huipuille. Hotelliin tulee paljon kiehtovia yksityiskohtia, yllättävimpinä joka huoneesta löytyvät, verryttelyyn sopivat puolapuut sekä baarin ylle ripustettava kelohongasta rakennettu valaisin. ”Tekemämme sisustusratkaisut nojaavat ympäröivään luontoon ja retkielämään: maanläheisiä sävyjä, vaelluspolkujen retkiopasteita, Kolin kallioiden kuviointia. Kalustamisessa hyödynnetään paikallista puusepäntyötä ja lähituottajien materiaaleja, kuten vuolukiveä”, kertoo Nina Ahlroos sisustussuunnittelusta vastaavasta Schauman Arkkitehdit Oy:stä. ”Värien ja luontoaiheiden rinnalla toistuvat pelkistetyt puu- ja kivipinnat. Kokonaisuus on rauhallinen ja seesteinen – Kolille ominainen piirre sekin.” Kansallispuiston retket eväshetkineen jatkuvat hotellissa Eväät ovat olennainen osa retkipäiviä. Niitä tarjoilevat kylähotellin konstailematon ruokaravintola Kannonnokka ja kahvilakeidas Puronmutka. Paikallisuus on valttia täälläkin. Ravintolan menulta löytyy muun muassa polvijärveläisen tilan lihaa, ja retkieväitä tehdään paikallisen leipomon tuotteista. Lapsivieraiden retket jatkuvat aulan leikkinurkan mökeissä ja kiipeilyseinällä. Hotellin ullakolta löytyvät saunatilat takkahuoneineen, porealtaineen ja maisemaparvekkeineen tarjoavat hemmottelua ja rentoutumista aktiivipäivän jälkeen. Break Sokos Hotel Koli Kylä avautuu kesällä 2023. Rakentaminen kylälle sekä valitut materiaalit ja energiamuodot aluelämpökeskuksesta omaan aurinkovoimalaan tukevat hotellia operoivan Pohjois-Karjalan Osuuskaupan vastuullisuusstrategian periaatteita kestävän matkailun puolesta. Uusi hotelli tulee työllistämään vakituisesti 50-60 hotelli- ja ravintola-alan ammattilaista, rekrytointi on parhaillaan käynnissä. Tätä on tiedossa: sijainti keskellä Kolin kylää, pihasta 100 m luontoreiteille

neljä kerrosta, 130 huonetta, kaksi ravintolaa

ullakkosauna, myös tilaussauna porealtaineen ja maisemaparvekkeineen

130 auton pysäköintialue, 10 sähkölatauspaikkaa

oma aurinkovoimala, oma aluelämpökeskus

kolme liiketilaa

huipulle (vaativaa) retkeilyreittiä pitkin 3 km, autolla 5 min, yhteiskuljetuksia tulossa

kylähotellille haetaan sekä Green Key- että Sustainable Travel Finland -tunnukset Kylähotelliin kolmesta liiketilasta osa on vielä vuokrattavissa. Tiloihin etsitään palveluntuottajia, jotka lisäävät osaltaan matkailijoiden viihtymistä hotellissa ja Kolilla. Lisätietoja: Hotellista ja sen avoimista työpaikoista: Pasi Ripatti, hotellinjohtaja, Break Sokos Hotel Koli Kylä ja Break Sokos Hotel Koli, puh. 050 354 4766, s-posti pasi.ripatti@sok.fi PKO:n matkailustrategiasta, Break Sokos Hotel Koli Kylän liiketiloista sekä Kolin matkailualueen mahdollisuuksista: Tiina Kanninen, matkailu- ja myyntijohtaja / Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ja hallituksen puheenjohtaja / Kolin Matkailu Oy, puh. 050 440 3385, tiina.kanninen@sok.fi Break Sokos Hotel Koli Kylä on Kolin kylän keskellä, kansallispuiston retkeilyreittien äärellä sijaitseva luonnonläheinen ja rento hotelli. Kylähotelli tarjoaa vierailleen hyvää oloa niin Kolin monimuotoisen luonnon ja aktiviteettien äärellä kuin hotellilla retkeilypäivän jälkeen. Uusi kylähotelli valmistuu arvion mukaan kesä-heinäkuussa 2023. Hotellia operoi Pohjois-Karjalan Osuuskauppa. Kylähotelli tuo uutta tarjontaa Ukko-Kolin huipulla sijaitsevan Break Sokos Hotel Kolin rinnalle. https://www.sokoshotels.fi/fi/koli/sokos-hotel-koli

