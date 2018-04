Kolmekymmentä äitiä saa tunnustuksen työstään kasvattajana

Valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa kolmekymmentä kasvattajana ansioitunutta äitiä saa Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein. Ansiomerkit antaa äideille tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä äitienpäivänä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää valtakunnallisen äitienpäiväjuhlan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 13. toukokuuta 2018 Säätytalolla Helsingissä.

Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan ansiomitalilla palkittavat äidit ovat ansioituneita kasvattajia, yhteiskunnallisia vaikuttajia ja paikallisaktiiveja. Heitä yhdistävä piirre on, että vastoinkäymisistä huolimatta he ovat säilyttäneet positiivisen elämänasenteensa. Palkittavien joukossa on yksinhuoltajia, suurperheiden äitejä, sijais- ja tukivanhempina toimineita sekä erityislasten äitejä. Heillä on myös merkittävä rooli lastenlastensa ja lastenlastenlastensa elämässä. Vanhin palkittavista äideistä on syntynyt 1922 ja nuorin vuonna 1975.

Palkittavat äidit asuvat eri puolilla Suomea niin isoissa kaupungeissa, maalaispitäjissä, tunturikunnissa kuin rannikkokaupungeissa. Ammatillisesti he edustavat hyvin monenlaisia työuria, joukossa on muun muassa terveysalan ammattilaisia, yrittäjiä, arkkitehteja ja maatalon emäntiä. Omien lastensa kasvattamisen lisäksi palkittavat ovat vaikuttaneet oman yhteisönsä lasten elämään laajemminkin osallistumalla harrastusseurojen ja lasten taidekasvatusta tukevien yhdistysten toimintaan. Työn ja perheen lisäksi heiltä on riittänyt aikaa vapaaehtois- ja talkootöille järjestöissä. Useita ansiomerkin saavia äitejä on mukana vaikuttamassa kuntapäätöksenteossa sekä seurakunnissa.

Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein

Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein voidaan antaa eri-ikäisille, erilaisissa elämänpiireissä ja tehtävissä toimineille ja toimiville äideille. Palkitut ovat ansioituneet lasten ja nuorten esimerkillisinä kasvattajina, he ovat kantaneet yhteisvastuuta sekä tukeneet perhe-elämää ja vanhemmuutta. Lisäksi huomioidaan eri vähemmistöryhmien edustajia. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. Palkittavaksi voi ehdottaa biologisia äitejä sekä adoptio- ja sijaisäitejä. Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta.

Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä omat lapset voivat ehdottaa palkittavia äitejä aluehallintovirastoille. Aluehallintovirastojen esityksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriö esittää vuosittain kunniamerkin saajia ritarikunnille. Ritarikuntien hallitus antoi ensimmäisen kerran kunniamerkkejä äideille vuonna 1946.

Valtakunnallinen äitienpäiväjuhla sunnuntaina 13. toukokuuta 2018 kello 11.30–13.00 Säätytalolla, Snellmaninkatu 9–11, Helsinki.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kunnioittaa äitienpäiväjuhlaa läsnäolollaan. Valtiovallan tervehdyksen juhlaan tuo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Juhlapuheen pitää Mannerheimin Lastensuojeluliiton puheenjohtaja Mirjam Kalland.



Tilaisuuteen osallistumisesta kiinnostuneita median edustajia pyydetään ilmoittautumaan Eveliina Kutilalle viimeistään perjantaina 11. toukokuuta kello 12, eveliina.kutila(a)mll.fi tai 040 580 2393. Lehdistön toivotaan saapuvan Säätytalolle hyvissä ajoin, viimeistään kello 11.15.

Valokuvia valtakunnallisesta äitienpäiväjuhlasta on ladattavissa median käyttöön osoitteesta https://samulimiettinen.kuvat.fi/kuvat/Äitienpäivä2018 sunnuntaina 13.5. klo 20 mennessä. Salasanan kuvapankkiin voi pyytää Eveliina Kutilalta tai Hanna Hokalta.



Lisätietoja

suunnittelija Hanna Hokka, hanna.hokka(a)mll.fi, p. 050 358 2669

tiedottaja Eveliina Kutila, eveliina.kutila(a)mll.fi, p. 040 580 2393