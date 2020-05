Kommunförbundet utredde: År 2040 har mer än dubbelt så många främmande språk som modersmål

Yksinyrittäjien koronatuen myöntäminen kunnissa käyntiin ripeästi 6.5.2020 15:10:46 EEST | Tiedote

Kunnat ovat vastaanottaneet yhteensä lähes 20 000 yksinyrittäjien tukihakemusta. Vastaanotetuista hakemuksista on käsitelty 65 prosenttia, joista pääosa on hyväksytty. Kielteisten päätösten osuus on noin 10 prosenttia.