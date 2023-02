Komppasuon turvetuotantoalueelle rakennetaan kosteikkoja, palautetaan suokasvillisuutta ja metsitetään

Tuhka on erinomainen kiertotalouden materiaali metsien lannoitukseen ja metsätienrakennukseen 13.12.2022 07:46:00 EET | Tiedote

"Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta" -hanke on tuottanut lisää tietoa tuhkan ympäristövaikutuksista ja tuhkaan liittyvästä liiketoiminnasta. Hankkeessa on kartoitettu lähes 50 yrityksen tuhkaliiketoimintaa. Vastuullisesti käytettynä tuhkan ympäristövaikutukset ovat pieniä metsien tuhkalannoituksessa ja metsätien rakennusmateriaalina. Tuhka lisää myös metsäteiden kantavuutta. Hankkeessa on seurattu tuhkan ympäristövaikutuksia ja kehitetty tuhkan saatavuutta ja käyttöä edistäviä palveluita. Tapion, Suomen metsäkeskuksen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kolmivuotinen yhteishanke on nyt saatu päätökseen. Hanketta rahoittivat EU:n maaseuturahasto ja maa- ja metsätalousministeriö.