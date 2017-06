Koneet käynnistyvät Maxpossa syyskuussa

22.6.2017 10:30 | Messukeskus

Maxpo-messut 7.–9.9.2017 Hyvinkään lentokentällä kokoaa maarakennusalan ammattilaiset yhteen ja esittelee uusia koneita tositoimissa. Messualueella on paljon työnäytöksiä. Tapahtumaan osallistuu yli 230 yritystä, joten tarjontaa osastoilla on todella paljon. Alan yhteiset bileisiin ja hyväntekeväisyyshuutokauppaan kokoonnutaan perjantaina ja yleisöä viihdyttää päivittäin Tommi Ahvala supetrial-esityksissään. Tänä vuonna Rakennuskonealan Näyttely-yhdistys tarjoaa oman ohjelmakokonaisuuden nuorille

.Tärkeä alan tapahtuma

Maxpo on maarakentajille tärkeä tapahtuma, johon tullaan tutustumaan alan uutuuksiin, mutta myös viihtymään ja näkemään kavereita. Osastohaastatteluissa Maxpon kenttäisäntä Pekka Kaidesoja selvittää, mitä uutta on tarjolla. Työnäytöksiä on paljon ja niissä tehtaan kuskit näyttävät taidokkaasti, miten koneita käytetään. Hyvät kuskit herättävät kiinnostusta erityisesti nuorissa ja innoittavat heitä alalle.

Nuorille omaa ohjelmaa: tietoa ja viihdettä



Nuorille on tärkeätä kertoa alan mahdollisuuksista ja siitä, miten uralla voi edetä. Maxpossa maarakennusalan opiskelijat saavat tietoa millaisia työmahdollisuuksia millekin koulutustasolle ja kiinnostuksen kohteelle löytyy. Maxpo-messut tarjoaa oman ohjelman opiskelijoille torstaina 7.9. klo 12. Rakennuskonealan näyttely-yhdistyksen puheenjohtaja Markku Lappalainen kertoo tilaisuudessa uudesta yhdistyksen myöntämästä stipendistä, jota oppilaitokset voivat hakea. Konemyyjä Kalle Virtala Volvo Construction Equipment Finland Oy:stä innostaa nuoria kertomalla omasta urastaan ja työllistymisestä myynnin saralla. Tilaisuuden päätteeksi esiintyvät Musta Barbaari ja Prinssi Jusuf.

Koko alan Maxpo-bileet



Konerakennusala sekä osastojen henkilökunnat että kävijät kokoontuvat Maxpo-bileisiin perjantaina 8.9.2017 messujen sulkeutumisen jälkeen klo 18-21. Luvassa on rentoa yhdessäoloa ja verkostoitumista loistavan ohjelman parissa, alkuillasta lavalle nousee stand up -koomikko Heli Sutela. Ohjelmassa on myös hyväntekeväisyyshuutokauppa Sylva ry:n hyväksi. Huutokaupan meklari on Tony Hällfors. Liput bileisiin maksavat 19 e ja hintaan sisältyy ruoka. Lippuja voi ostaa messualueelta.

Vauhdikkaita trial-esityksiä ja historian havinaa

Ohjelma-alueen vetonaulana päivittäin ovat Tommi Ahvalan supertrial-esitykset. Ahvalan lukuisat Suomen-, Pohjoismaiden- ja maailmanmestaruudet kertovat mestarillisesta moottoripyöränkäsittelytaidosta. Maxpon mainioin trialshow sisältää millintarkkaa taiturointia moottoripyörällä. Esitykset vaativat ideointia, uskallusta, teknistä osaamista, riskienhallintaa, harkintakykyä sekä järkevää päätöksentekoa.

Ohjelma-alueelta löytyy myös rallisimulaattori, joka tarjoaa vauhtia messupäivään (6€). Jos kaipaa enemmänkin jännitystä elämään, voi hypätä helikopterin kyytiin ja lentää kierroksen messualueen ja Hyvinkään yllä. Helikopterikeskuksen lennätykset lähtevät messualueen pohjoiselta puolelta ja yksi lento maksaa 70 €/hlö.

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi veteraanikoneiden ja -autojen näyttely on entistä kattavampi ja ajoneuvot on kiillotettu juhlakuntoon.

Maxpo nostaa odotukset korkealle

Maxpo-messut on lähes loppuunmyyty tapahtuma. Näyttely tulee olemaan 8 % suurempi kuin kaksi vuotta sitten. Maxpo-messut järjestetään nyt viidettä kertaa Hyvinkään lentokentällä. Tapahtuman pinta-ala on lähes tuplaantunut ja kävijämäärä kasvanut kerta kerran jälkeen. Aikaisemmin tapahtuma järjestettiin Sipoossa. Vuonna 2015 Maxpossa vieraili lähes 17 000 maarakennus- ja ympäristöhoitoalan ammattilaista ja opiskelijaa. Tapahtumassa uutuuksiaan esitteli 226 yritystä ja käytössä oli hulppeat 49 599 m2. Nyt neliöitä on varattu jo 53 500 m2.

Maxpossa esitellään maarakennus-, ympäristönhoito-, tie- ja talonrakennuskoneita sekä teollisuuden materiaalinkäsittelykoneita kaikissa kokoluokissa. Maxpo 2017 Maarakennus- ja ympäristöhoitokoneiden messut järjestetään to-la 7.–9.9.2017 Hyvinkään lentokentällä. Joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuman järjestää Messukeskus Rakennuskonealan Näyttely-yhdistys ry:n toimeksiannosta. Tapahtuma on avoinna to-pe 7. – 8.9. klo 9-17 ja la 9.9. klo 9-16. Sisäänpääsy kutsulla tai pääsylipulla (20 e).

www.maxpo.fi #maxpo

