Konica Minolta on allekirjoittanut sopimuksen Bocapin salkkuyhtiö Specimin osakekannan ostamiseksi

Bocap Private Equity Oy on johtava suomalainen riippumaton pääomasijoitusrahastoja hallinnoiva yhtiö, jonka missiona on vauhdittaa kilpailukykyisten suomalaisten pk-yritysten kasvua paitsi pääomittamalla myös tarjoamalla vankan strategisen sekä operatiivisen tuen. Bocapin rahasto oli perustettaessa v. 2012 Suomen ensimmäinen vain vähemmistösijoituksia suomalaisiin yrittäjävetoisiin, kannattaviin, 4 - 50 miljoonaa euroa vaihtaviin ja voimakkaasti kasvaviin listaamattomiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tekevä rahasto. Nykyään rahastoja on kolme (’’Bocap PK Arvonkasvattajat I, II ja III). Bocapin salkkuyhtiöt ovat tähän mennessä työllistäneet suoraan yli 3000 henkeä pääosin Suomessa ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa. Sijoittajille Bocap tarjoaa näköalapaikan huippuyrityksiin, joiden arvonnousuun ei ole aiemmin päästy osallisiksi. Bocapin sijoittajina on pääosin suomalaisia institutionaalisia sijoittajia, säätiöitä sekä menestyneitä yrittäjiä ja näiden sijoitusyhtiöitä.