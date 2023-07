Konneveden Naisten viikko onnistui tavoitteissaan – kaikki konsertit lähes loppuunmyytyjä, odotettu kävijämäärä ylittyi reilusti

Kansainväliset elokuva- ja televisioalan naisvaikuttajat kokoontuvat syyskuun lopulla Hanasaareen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävään WIFTI Helsinki Summit -huippukokoukseen 12.6.2023 11:12:56 EEST | Tiedote

Espoon Hanasaaressa järjestetään 22.-24. syyskuuta elokuva- ja televisioalan naisammattilaisten kansainvälinen huippukokous WIFTI Helsinki Summit 2023 – Facing the Future. Tapahtuma tuo yhteen alan naisvaikuttajia kuudelta eri mantereelta. Kokouksen on kutsunut koolle kansainvälinen Women in Film and Television International -organisaatio, johon kuuluu 40 jäsenyhdistystä ja 12 000 jäsentä ympäri maailman. Ammattilaisille suunnatussa huippukokouksessa käsitellään tasa-arvoistumista ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien kasvua elokuva-, televisio- ja media-alalla, ja niiden myötä tapahtuvaa muutosta tarinoiden rikkaudessa ja moninaisuudessa.