Kontiotuote Oy -konsernin liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2022

VUODEN 2022 KOLMAS NELJÄNNES (Q3/2022)

Kontiotuote Oy -konsernin Q3/2022 liikevaihto oli 26,7 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto nousi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 18,0 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat voimakkaimmin vapaa-ajan asuntotoimitusten sekä omakotitalotoimitusten kasvu.

Liikevaihdon jakauma asiakasryhmittäin oli seuraava: kuluttaja-asiakkaat Suomessa 76,6 %, julkis- ja projektirakentaminen Suomessa 5,8 %, vienti ja muu liikevaihto 17,6 %.

Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa). Liikevoiton kehitykseen vaikuttivat mm. poikkeuksellisen kova materiaalihintojen nousu sekä kasvua tukevat panostukset tiedonhallintajärjestelmiin ja organisaation kyvykkyyteen.

Tulos ennen veroja oli 1,3 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa).

Yhtiön omavaraisuusaste oli 47,7 % ja nettovelkaantumisaste 22,3 %.

TAMMI-SYYSKUU 2022

Kontiotuote Oy -konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 75,9 miljoonaa euroa (58,3 miljoonaa euroa). Liikevaihto nousi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 30,2 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat korona epidemian aikana käynnistynyt vapaa-ajan asuntojen myynninkasvu, onnistumiset talopakettitoimituksissa sekä merkittävät projektitoimitukset.

Liikevaihdon jakauma asiakasryhmittäin oli seuraava: kuluttaja-asiakkaat Suomessa 73,9 %, julkis- ja projektirakentaminen Suomessa 9,8 %, vienti ja muu liikevaihto 16,3 %.

Liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa). Liikevoiton kehitykseen vaikuttivat mm. poikkeuksellisen kova materiaalihintojen nousu sekä kasvua tukevat panostukset tiedonhallintajärjestelmiin ja organisaation kyvykkyyteen.

Tulos ennen veroja oli 3,7 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa).

Yhtiön omavaraisuusaste oli 47,7 % ja nettovelkaantumisaste 22,3 %.

KONTIOTUOTE OY -KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA MIKA RYTKY:

Kontion liikevaihto kehittyi tammi-syyskuussa suotuisasti ja kasvoi 30,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat vapaa-ajan asuntojen myynnin kasvu, onnistumiset talopakettitoimituksissa sekä merkittävät projektitoimitukset, kuten Tuusulan monitoimitilahanke Monio, johon Kontio toimitti yli 25 km hirttä. Kapasiteettia ja tehokkuutta on kuluvan vuoden aikana kuitenkin pystytty kasvattamaan merkittävästi, mikä mahdollistaa liikevaihdon kasvun tulevaisuudessa.

Kuluvana vuonna rakennusmateriaalien hinnat ja erityisesti sahatavarahinnat ovat olleet poikkeuksellisen korkealla tasolla. Sahatavaran hinta lähti kuitenkin laskuun vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Ennakoitua huomattavasti korkeammista materiaalihinnoista huolimatta tarkastelujakson kannattavuus säilyi kohtuullisen hyvällä tasolla. Oma sahaustoiminta tasoitti ja helpotti kustannusten hallintaa, mutta korkeat toimitusmäärät pakottivat myös ostamaan normaalia enemmän kallista sahatavaraa. Liiketoiminnan muut kiinteät kulut kasvoivat merkittävästi, näiden kasvuun vaikuttivat käynnissä olevat panostukset tiedonhallintajärjestelmien kehittämiseen. Lisäksi kiinteiden henkilöstökulujen kasvuun on vaikuttanut toteutettu organisaation kyvykkyyden vahvistaminen.

Kotimaan Kuluttaja-asiakassegmentissä myyntimäärät ovat vähentyneet erityisesti kesän jälkeen. Muuttovalmisliiketoiminta on käynnistynyt hieman tavoitetta alhaisemmalla tasolla, johtuen pääasiassa yleisestä markkinatilanteesta.

Projektirakentamisessa rakentamiskustannusten nousu, energian hinta, inflaatio sekä korkojen nousu ovat hidastaneet asiakkaiden päätöksentekoa sekä projektien käynnistymistä.

Viennissä kuluvan vuoden pitkät toimitusajat ovat vaikeuttaneet myyntiä. Investointien myötä kasvaneen kapasiteetin sekä kotimaan hidastuneen kysynnän vuoksi toimitusajat ovat merkittävästi aiempaa lyhyemmät, joka osaltaan helpottaa vientitoimitusten tilannetta. Myös viennissä yleinen markkinatilanne on haasteellinen.

Katsauskaudella aloitti henkilöstöjohtajana 1.8.2022 kasvatustieteen maisteri Leena Ilvesluoto.

KONSERNIN AVAINLUVUT (TILINTARKASTAMATON KULUVAN VUODEN OSALTA)

AVAINLUVUT, 1 000 € 1.7.-30.9.2022 1.7.-30.9.2021 1.1.-30.9.2022 1.1.-30.9.2021 1.1.-31.12.2021 Liikevaihto 26 709 22 643 75 889 58 274 73 530 Liikevaihdon kasvu, % 18,0 % 35,0 % 30,2 % 17,3 % 17,0 % Käyttökate (EBITDA) 2 016 2 904 5 735 7 402 7 366 % liikevaihdosta 7,5 % 12,8 % 7,6 % 12,7 % 10,0 % Liikevoitto/-tappio (EBIT) 1 354 2 325 3 814 5 646 5 007 % liikevaihdosta 5,1 % 10,3 % 5,0 % 9,7 % 6,8 % Voitto/tappio ennen veroja 1 301 2 272 3 661 5 497 4 792 % liikevaihdosta 4,9 % 10,3 % 4,8 % 9,4 % 6,5 % Taseen loppusumma 42 746 37 361 42 746 37 361 34 103 Omavaraisuusaste, % 47,7 % 55,6 % 47,7 % 55,6 % 46,4 % Nettovelkaantumisaste, % 22,3 % -9,8 % 22,3 % -9,8 % -4,0 % Henkilöstömäärä kauden lopussa 294 256 294 256 267 Henkilöstömäärä keskimäärin 291 252 283 245 249

KONTIOTUOTE HOLDING OY JA KONTIOTUOTE OY SULAUTUIVAT KONTIOTUOTE OY:KSI

PRT-Forest Oy:n yhtiökokous päätti 28.4.2022, että Kontiotuote Oy ja sen ruotsalainen tytäryhtiö Kontio Hus Ab eriytetään omaksi konsernikseen osittaisjakautumisella. Jakautuminen on tullut voimaan 31.5.2022.

Osittaisjakautumisessa syntynyt Kontiotuote Holding Oy omisti Kontiotuote Oy:n koko osakekannan, joka edelleen omisti koko Kontio Hus Ab:n osakekannan. Kontiotuote Holding Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä Kontiotuote Holding Oy:n sulautumisen Kontiotuote Oy:hyn 10.8.2022 ja sulautuminen tuli voimaan 30.9.2022.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

Yleinen taloudellinen tilanne on kehittynyt koko Euroopassa haasteelliseksi. Suomessa inflaatio on korkealla, korot nousussa ja kuluttajaluottamus ennätyksellisen alhaalla. Kontiotuote Oy:n tilauskertymä on aiempaa vuotta alhaisemmalla tasolla eikä ole näkyvissä, että tilanne tulisi kehittymään lähitulevaisuudessa merkittävästi parempaan suuntaan.

Varautuakseen muuttuneeseen kysyntätilanteeseen sekä normaaliin kausivaihteluun Kontiotuote Oy käynnistää muutosneuvottelut, jotka saattavat johtaa korkeintaan 90 päivän määräaikaisiin lomautuksiin sekä enintään 9 henkilön irtisanomiseen ja/tai lomauttamiseen toistaiseksi ja/tai osa-aikaistamiseen. Muutosneuvottelut koskevat koko Kontiotuote Oy:n henkilöstöä.

Muutosneuvottelut käynnistyivät 24.10.2022 ja niiden arvellaan kestävän noin kaksi viikkoa.

Tuusulan Monion rakennustyömaa valittiin Rakennuslehden vuoden työmaaksi Finnbuild-messuilla 5.10.2022. Kontiolla oli merkittävä rooli Monion hirsirakenteiden toimituksessa ja asennuksessa.

KONTIOTUOTE OY -KONSERNI

Hallitus