KONTIOTUOTE OY:N MUUTOSNEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN

Yleinen taloudellinen tilanne on koko Euroopassa haasteellinen. Suomessa inflaatio on korkealla, korot nousemassa ja kuluttajaluottamus ennätyksellisen alhaalla. Kontiotuote Oy:n tilauskertymä on aiempaa vuotta alhaisemmalla tasolla eikä ole näkyvissä, että tilanne tulisi kehittymään lähitulevaisuudessa merkittävästi parempaan suuntaan.

Varautuakseen muuttuneeseen kysyntätilanteeseen Kontiotuote Oy on käynyt muutosneuvottelut, jotka ovat koskeneet yhtiön koko henkilöstöä. Pienentyneen kapasiteettitarpeen johdosta toteutetaan tuotannon työntekijätehtävien osalta määräaikaisia lomautuksia ja muissa henkilöstöryhmissä määräaikaisia lomautuksia ja enintään 5 irtisanomista. Kontion johtajat, mukaan lukien toimitusjohtaja, pitävät vähintään yhden viikon ylimääräisen palkattoman loman. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 1,5 m€ säästöjä.

Toimitusjohtaja Mika Rytky: ”Hirsiomakotitalojen sekä vapaa-ajan asuntojen kauppa on käynyt tilanteeseen nähden hyvin, mutta pudotusta viime vuoden huippulukemiin on tapahtunut. Muuttunut kysyntätilanne pakottaa meidät vastuullisesti vähentämään kapasiteettia, joka valitettavasti tarkoittaa myös henkilöstöön liittyviä toimenpiteitä, onneksi pääsääntöisesti määräaikaisia lomautuksia. Samassa yhteydessä on tarkasteltu kustannusperusteisia tarpeita liiketoiminnoissa ja näissä toteutamme myös pysyviä muutoksia. Huomioitavaa on, että viimeisen vuoden aikana Kontion henkilöstömäärä on lisääntynyt noin 40 henkeä ja lisäksi olemme ostaneet merkittävän määrän alihankintapalveluita, jonka määrää on vähennetty jo syksyn aikana, näihin suhteutettuna muutosneuvotteluiden pohjalta toteutettavat toimenpiteet ovat varsin maltillisia. Uskomme edelleen hirsirakentamisen vahvaan kasvuun kuluvan talven jälkeen ja näillä toimenpiteillä varmistamme, että Kontio on luotettava kumppani asiakkaillemme ja hyvin hoidettu yhtiö myös tulevaisuudessa.”