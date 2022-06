”Koodaripula voi hyydyttää miljardiloikatkin” – Monille tuntematon toimiala superkasvussa: lähes 60% yrityksistä lupaa merkittävää kasvua – jos vain osaajia riittää

”Olemme valmentaneet jo satoja naisia… Tavoitteemme on naisten oma teknologiayritys” – Mimmit koodaa -palkinto 2022 Susanna Kyllöselle 22.4.2022 12:16:14 EEST | Tiedote

Mimmit koodaa -palkinnon 2022 on voittanut Susanna Kyllönen merkittävistä ansioistaan naisten innostamisessa ohjelmistoalalle ja tehokkaasta työstä sen hyväksi. ”Susannan käynnistämä Twig the Code -yhdistys on tehnyt erittäin arvokasta työtä, hienoin tuloksin. On tärkeää, että muutkin kuin Mimmit koodaa -ohjelma ponnistelevat samojen isojen tavoitteiden hyväksi”, kiittää Mimmit koodaa -vetäjä Milja Köpsi. ”Koen, että tämä on palkinto kaikille naisille, jotka ovat työhömme osallistuneet”, jakaa Susanna Kyllönen kiitosta eteenpäin.