Koordinaatioryhmä esittää useita uudistuksia varhaiskasvatuksen työvoimapulan helpottamiseksi Helsingissä

Helsingin pormestari Juhana Vartiaisen keväällä 2022 asettama työryhmä ehdottaa useita konkreettisia tekoja varhaiskasvatuksen työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Uudistukset halutaan voimaan mahdollisimman pian.

”Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne on haastanut meitä kauan. Tarvitsemme uusia ammattilaisia alalle, ja nykyiset osaajamme ansaitsevat enemmän. Vain lisäämällä osaavaa työvoimaa varhaiskasvatukseen voimme taata perheille ja lapsille laadukkaan varhaiskasvatuksen”, apulaispormestari Nasima Razmyar avaa työn tarkoitusta.

Oppisopimuskoulutusten avaaminen uusille ryhmille

Työryhmä ehdottaa, että vuosittain 30–60 uudelle työkokeilijalle tarjotaan työelämä- ja oppimisvalmiuksien valmennusta työkokeilussa päiväkodeissa. Työkokeilun jälkeen henkilö voi siirtyä esimerkiksi oppisopimukseen. Malli on Helsingin työllisyyspalveluiden ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteinen innovaatio, ja työkokeilijat tulevat työllisyyspalveluista.

Työkokeilut mahdollistavat esimerkiksi vieraskielisten kuten Ukrainasta saapuneiden pääsyn oppisopimuskoulutukseen, sillä osallistujat saavat valmennusta ja suomen kielen opetusta työkokeilun aikana. Työkokeilut ovat työnantajalle maksuttomia, ja ne voidaan aloittaa vuoden 2023 alussa. Työkokeilusopimuksen solmii työntekijä ja TE-palvelut.

”Tämä on uudenlaista yhteistyötä, ja kannatan tätä kokeilua. Malli tarvitsee kuitenkin erilliset määrärahat”, Razmyar toteaa.

Toisena uutena avauksena koordinaatioryhmä ehdottaa alanvaihtajille 20 uutta oppisopimuskoulutuspaikkaa vuodessa. Koulutuksen kesto olisi arviolta 18–24 kuukautta.

Kaupunki jatkaa lisäksi edelleen oppisopimusopiskelijoiden kouluttamista työllisyysvaroilla sekä määräaikaisissa tehtävissä olevien työntekijöiden pätevöittämistä.

Työryhmä kuitenkin muistuttaa, että oppisopimusten avaaminen uusille kohderyhmille kuten alanvaihtajille vaatii rahoitusta sekä lisää työpaikkaohjausta varhaiskasvatusyksiköihin. Oppisopimuspaikkojen lisäämisessä tulee myös huomioida päiväkotien kantokyky sekä henkilöstön voimavarat.

Varhaiskasvatuksen sosionomeille lisää työpaikkoja

Koordinaatioryhmä ehdottaa, että varhaiskasvatuksessa työskentelevien sosionomien määrää lisätään ja sosionomeille avataan jatkuva haku varhaiskasvatuksen työpaikkoihin.

”Kannustamme yksiköitä rekrytoimaan varhaiskasvatuksen sosionomeja osaksi kasvatus- ja hoitohenkilöstöä. Jokaisella alueelle on varattu varhaiskasvatuksen sosionomin vakansseja erikseen”, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi.

Osana henkilöstörakennemuutosta Helsinki muuttaa vuosittain vähintään 21 lastenhoitajavakanssia varhaiskasvatuksen sosionomin vakansseiksi. Kaupunki kannustaa työntekijöitään pätevöitymään varhaiskasvatuksen sosionomeiksi ja maksaa monimuotokoulutuksen opiskelijoille täydet palkkaedut maksimissaan 74 päiväksi.

Nopean avun sijaisten määrä kaksinkertaistetaan

Äkillisiä poissaoloja paikkaamaan perustettiin keväällä 2022 nopean avun yksikkö. Ryhmää kasvatetaan nykyisestä 20 henkilöstä 40 henkilöön. Tulevaisuudessa jokaisella Helsingin alueella ja myös ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on omat nopeat joukkonsa. He auttavat niissä yksiköissä, joissa työvoimapula on akuutisti suurin.

”Olemme saaneet paljon kiitosta nopean avun joukoista. Nopean avun laajennus helpottaa päiväkotien sijaisten saatavuutta sekä auttaa meitä kohdentamaan tutut varhaiskasvatuksen lastenhoitajat sinne missä tarvetta on”, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas toteaa.



Lisätiedot:

Miia Kemppi, varhaiskasvatusjohtaja, miia.kemppi@hel.fi, puh, 09 310 43368

Niclas Grönholm, ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja, niclas.gronholm@hel.fi, puh. 09 310 86225