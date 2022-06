Korean kansallinen tanssiryhmä vierailulle Helsinkiin - Tero Saarisen menestysteos VORTEX törmäyttää traditiot nykytanssiin

NDCK:n Tero Saariselta tilaama koreografia VORTEX kantaesitettiin Korean kansallisteatterissa Soulissa vuonna 2014. Huippusuosioon ryhmän ohjelmistossa noussut teos nähdään nyt ensi kertaa Suomessa.



Idän ja lännen sekä menneisyyden ja nykyisyyden rajapinnan alkuvoimaista pyörrettä tulkitsee 25 esiintyjää. Traditionaalisilla instrumenteilla soitettavan musiikin on säveltänyt Young-gyu Jang, joka toimii lavalla nähtävän Be-being-ensemblen johtajana. Valosuunnittelu ja lavastus ovat Mikki Kuntun ja puvut Erika Turusen. Teoksen harjoittajina toimivat Henrikki Heikkilä ja Mi-ea Kim.



Koreografi Saarinen on tunnettu gesamtkunstwerk-ajattelustaan, tavastaan yhdistää elävä musiikki, visuaalisuus ja liike tavalla, jossa elämys on enemmän kuin osiensa summa. VORTEXissa kokonaisuuteen kietoutuu myös Korean monituhatvuotisen tanssi- ja musiikkiperinteen ylläpitäjän NDCK:n erityisosaaminen.







Saarinen ensimmäinen länsimainen vieraileva koreografi ryhmässä



Vuonna 1962 perustetun NDCK:n ensimmäistä kertaa uudenlaisessa valossa esittänyt VORTEX on ollut valtava yleisö- ja arvostelumenestys. Teos on palautettu useita kertoja ohjelmistoon Soulissa, ja ryhmä on kiertänyt sillä myös muualla Aasiassa. Euroopassa VORTEX on nähty Cannesin maineikkaalla tanssifestivaalilla vuonna 2015.



Ennen saapumistaan Suomeen NDCK esittää teosta jälleen kerran kotikaupungissaan, Korean kansallisteatterin yli 1200-paikkaisessa Haeoreum Grand Theaterissa, 24.–26. kesäkuuta 2022.



Aasialaisia tanssitraditioita urallaan opiskellut Tero Saarinen oli ensimmäinen länsimainen koreografi, jolta NDCK tilasi kantaesityksen. Sittemmin ryhmä on laajentanut nykytanssirepertuaariaan tilaamalla teokset mm. José Montalvolta ja Peeping Tom -ryhmän Seoljin Kimiltä.





TSC:n ensisesonki Tanssin talossa sai 4000 katsojaa

Tero Saarinen Company on yksi Tanssin talon virallisista ohjelmakumppaneista. TSC tuo Erkko-saliin kolme sesonkia vuodessa: yhden syksyllä ja kaksi keväällä. Ryhmän Helsinkiin tuottamassa ohjelmistossa nähdään Tero Saarisen töiden lisäksi vierailevien koreografien teoksia sekä kansainvälisiä vierailuja.

TSC:n avajaiskaudellaan maalis-huhtikuussa 2022 tuottama klassikon ja kantaesityksen yhdistelmäilta Hz | HUNT sai kriitikoilta huippuarviot ja saavutti 4000 katsojaa.





Tero Saarinen:

VORTEX

NDCK ja Be-being (Etelä-Korea)

22.–24.9.2022

Tanssin talo, Erkko-sali



Esitykset klo 19:00 | Kesto 80 min, ei väliaikaa | Teoksessa käytetään strobovaloa

Vierailun tuotanto Tero Saarinen Company | Vierailu toteutetaan Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella





Liput (16€–64€) ja lisätiedot: terosaarinen.com



Early Bird -tarjous to 23.6.2021 saakka:

A 57€ (ovh. 64€) / B 48€ (ovh. 53€) / C 38€ (ovh. 42€).

Alennuskategoriat: alle 25v, opiskelija, työtön, siviilipalvelus-/varushenkilöt B 22€ / C 16€ | Eläkeläiset ja ryhmät (20+ hlö) A 61€ / B 50€ / C 39€ | Ammattilaisliput (-50%) myynnissä viikkoa ennen sesongin alkua. | Alennuslippuja ei voi yhdistää tarjouksiin.

Tanssin talo sijaitsee Kaapelitehtaan kupeessa, Helsingin Ruoholahdessa (Kaapeliaukio 3). Lippuja TSC:n esityksiin ovat saatavilla myös Kaapelitehtaan Konttorista ja Lasipihalta, Tanssin talon pääsisäänkäynnin vierestä.