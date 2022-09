Korjaamon esimiehelle sakkorangaistus työturvallisuuden vaarantamisesta

UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtaiden jätevesien ravinnepäästöraja-arvoja tiukennetaan 26.9.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Aluehallintovirasto on antanut päätöksen liittyen UPM-Kymmene Oyj:n selvitykseen, jossa on tarkasteltu Kaukaan tehtaiden jäteveden puhdistuksen tehokkuutta ja tehtaiden jätevesien vesistövaikutuksia. Vaikka tehtaiden jätevesienkäsittely jo nyt täyttää sellun ja paperintuotantoa koskevat parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vaatimukset, on aluehallintovirasto pitänyt tarpeellisena tiukentaa tehtaiden ravinnepäästöraja-arvoja, jotta vesistön hyvä ekologinen tila voitaisiin saavuttaa itäisellä Pien-Saimaalla.