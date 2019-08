/Korjattu julkaisija/ Heinäkuu kuumensi asuntomarkkinat - käytetyn asunnon kauppa pyörii hyvin

Vanhat asunnot käyvät nyt kaupaksi ja niiden imussa koko asuntokaupan määrä on tänä vuonna ollut kaksi prosenttia edellisvuotta edellä, kertovat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tuoreet tilastot. Omakotitalojen suosio on ollut kasvussa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Etelän suurten kaupunkien ohella kauppa on kasvanut Porvoossa, Kuopiossa, Seinäjoella ja Joensuussa, ja mökkikauppa on ollut kasvu-uralla jo neljättä vuotta.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtajan Maria-Elena Ehrnroothin mukaan tammi-kesäkuun myynti on prosentin edellä viime vuotta ja jos toteumaan lasketaan myös poikkeuksellisen vilkas heinäkuu, ollaan jo kahden prosentin vauhdissa. Kaupan lukuja kasvattaa käytettyjen asuntojen kysyntä, uusien asuntojen kauppa on hiljentynyt samalla kun uudistuotannon tarjonta on ennätysluvuissa. Tilastoasiantuntija Ilkka Lehtisen mukaan uusien osakeasuntojen rakentamisessa normaalitasolle palataan vuonna 2021. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Jussi Mannerberg iloitsee heinäkuun korkeista kauppaluvuista. Heinäkuussa vanhoja asuntoja myytiin jopa 9,5 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Perheasunnoista oli kesällä selkeästi kysyntää, omakotitalojen kauppa kasvoi heinäkuussa viime vuodesta 13,6 %, rivitalojen 9,6 % ja kerrostalojen 7,4 %. Viime vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna asuntoja myytiin erityisen hyvin Turussa 8,2 %, Helsingissä 6,5 % ja Espoossa 6,4 %. Kasvukeskusten lisäksi asuntokauppaa käytiin keskiarvoa paremmin Seinäjoella 5,7 %, Joensuussa 5,3 % ja Porvoossa, jossa kauppamäärä kasvoi jopa 13 %. Suomen asuntomarkkinoilla ei merkkejä asuntokuplasta Pääkaupunkiseudulla vanhojen kerrostaloasuntojen hintataso on pysynyt samana touko-kesäkuussa. Muissa Suomen isoimmissa kaupungeissa hinnat nousivat toukokuuhun nähden prosentilla. Pääkaupunkiseudulla hinnat ovat nousseet vuodessa 2,5 % ja muualla Suomessa 1,2 %. Tampereella hinnat ovat nousseet vuodessa 3,2 %, Turussa 3 % ja Oulussa hinnat ovat pysyneet samana. ”Asuntojen hinnat ovat kehittyneet maltillisesti, eikä Suomen asuntomarkkinoilla ole merkkejä asuntokuplasta”, Ehrnrooth kuvailee. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat tammi-kesäkuussa useissa kaupungeissa viime vuoden viimeiseen neljännekseen nähden. Eniten hinnat nousivat Oulussa 7,2 %, Tampereella 3,7 %, Vaasassa 2,3 %, Helsingissä 2,2 %, Kuopiossa 2,2 % ja Vantaalla 2,1 %. Vuoden 2019 toinen kvartaali nosti Oulun ja Tampereen kovimpien neljän nousijan joukkoon Helsingin ja Turun oheen. Pääkaupunkiseudulla käytetyn kerrostaloasunnon keskimääräinen neliöhinta oli kesäkuussa 4784 euroa, ja muissa Suomen 10 suurimmassa kaupungissa 2444 euroa. Tampereella vanhan kerrostaloasunnon keskimääräinen neliöhinta oli kesäkuussa 3000 euroa, Turussa 2696 euroa ja Oulussa 2194 euroa. Helsinki ja Espoo ovat selvästi kalleimmat kaupungit. Hintojen nousun myötä Tampere on kallistunut Vantaan ohi ja Turussakin lähestytään Vantaan hintoja. Helsingissä käytetyn kerrostaloasunnon keskimääräinen neliöhinta oli tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä 5396 euroa Espoossa 3712 euroa ja Vantaalla 2708 euroa. Tampereella käytetty kerrostaloasunto maksoi keskimäärin 2933 euroa ja Turussa 2609 euroa. Omakotitalojen myyntiajat laskussa koko Suomessa Kesä vilkastutti omakotitalojen kauppaa sekä pääkaupunkiseudulla että erityisesti muualla Suomessa. Vanhan omakotitalon keskimääräinen myyntiaika pääkaupunkiseudulla laski kesäkuussa neljällä päivällä 103 päivään ja muualla Suomessa 14 päivällä 114 päivään. Kerrostaloasuntojen myyntiajat pysyivät samoina kuin toukokuussa. Vanhan kerrostaloasunnon keskimääräinen myyntiaika oli kesäkuussa pääkaupunkiseudulla 61 päivää ja muualla Suomessa 87 päivää. Loma-asuntojen kauppa on käynyt hyvin Loma-asuntojen kauppa on vilkastunut viimeiset kolme vuotta, viime vuonna välittäjät myivät ennätykselliset 3452 loma-asuntoa. Vuoden 2019 heinäkuun loppuun mennessä̈ oli myyty 1945 loma-asuntoa, mikä̈ oli hieman enemmän kuin edellisenä̈ vuonna vastaavana ajanjaksona. Vapaa-ajan kohteiden kauppa vilkastuu toukokuussa ja paras myyntisesonki ajoittuu kesä̈-elokuulle. Loma-asuntojen hinnat olivat huipussaan vuosina 2011-2013. Vuodesta 2016 hinnat ovat olleet varsin vakaat ja hintataso on kymmenisen prosenttia huippuvuotta 2012 alempana. Arvokkaimmat kohteet myydään toukokuussa. Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto toivoo uudelta hallitukselta toimia muuttotiheyden kasvattamiseksi Kiinteistönvälittäjät odottavat vilkasta asuntokauppasyksyä. Tilastokeskuksen kesäkuussa julkaistun Kuluttajabarometrin mukaan 13 prosenttia kotitalouksista suunnittelee uuden asunnon ostoa 12 kuukauden sisällä. Aika asunnon ostolle onkin suotuisa myös matalan korkotason ansiosta ja todennäköisesti suomalaiset saavat nauttia alhaisesta korkotasosta vielä pitkään, viitteitä korkojen noususta ole tiedossa. Suuret taloyhtiölainat ja velkaantumisen hillitseminen ovat olleet tapetilla ja hallitus pohtii mahdollisuutta rajoittaa oikeutta vähentää yhtiölainan lyhennyksen osuus vuokratuotosta. Tämä saattaa aiheuttaa epävarmuutta erityisesti asuntosijoittajien keskuudessa. Ehrnrooth toivoo uudelta hallitukselta toimia muuttotiheyden kasvattamiseksi. Liitto ajaa osakeasuntojen ja asuinkiinteistöjen varainsiirtoverokantojen yhtenäistämistä kahteen prosenttiin. ”Asunto-omaisuuden kohtelu tulisi olla verotuksellisesti yhdenvertaista. Varainsiirtoveron alennus toisi myös piristysruiskeen asuntokauppaan ja lisäisi työvoiman liikkuvuutta”, toteaa Ehrnrooth.

