KORJATTU TIEDOTE /// HUSin ja Helsingin yliopiston rokotetutkimuskeskus MeVac aloittaa Meilahdessa

Uusia HIV-tartuntoja huumeiden käyttäjillä 25.3.2019 08:54:48 EET | Tiedote

Pääkaupunkiseudulla reilun puolen vuoden aikana on todettu neljä kotimaassa saatua HIV-tartuntaa pistoshuumeiden käyttäjillä. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä edeltävän viiden vuoden aikana vastaavia tartuntoja on todettu vain kaksi.