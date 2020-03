///KORJATTUTIEDOTE/// Hallitus helpottaisi työttömyysetuudelle pääsyä

Muutokset tulisivat esityksen mukaan voimaan takautuvasti 16.3. alkaen ja ne olisivat voimassa 16.6.2020 asti. Ei ole tiedossa millä aikataululla lait saadaan valmisteltua ja hyväksyttyä.

YRITTÄJÄT saavat väliaikaisesti oikeuden työttömyyspäivärahaan. Tämä koskee myös itsensätyöllistäjiä ja freelancereita. Yrittäjien pitää perustella, miten koronaviruskriisi on heikentänyt yritystoimintaa. Tulot otetaan huomioon soviteltua työttömyysturvaa varten.

TYÖTTÖMYYSTURVAN tasoa parannetaan väliaikaisesti poistamalla työttömyyden alun viisi omavastuupäivää, joilta etuutta ei normaalisti makseta. Omavastuupäivien poiston rahoittaa valtio. Omavastuupäivien poistaminen helpottaa hakemusten käsittelyä.

TYÖTTÖMYYSTURVAN enimmäisaika ei kulu lomautuksen aikana. Lisäksi on esitetty myös, että lomautusilmoitusaika lyhenee viiteen päivään, päivärahan maksamisen este ei ole se, että lomautuksesta on sovittu, ja vielä se, että lomautusoikeus on myös määräaikaisiin työsopimuksiin

TYÖTTÖMYYSTURVAN työssäoloehtoa lyhennetään väliaikaisesti 13 viikkoon nykyisestä noin puolesta vuodesta. Muutos koskee työsuhteita, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 jälkeen. Tämän esityksen yksityiskohtia emme vielä tiedä.