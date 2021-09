Korjaus tiedotteeseemme 22.9.2021 klo 10.40. Kolpintien risteyssillasta

ELY-keskuksen sekä MPV-Infrarakenteen urakka Kolpintien risteyssillalla on valmistumassa Pietarsaaressa. Uusi Kolpintien silta avataan liikenteelle torstaina 23.9.2021. Kantatietä 68 on parannettu korvaamalla eritasoristeyssilta uudella sillalla. Viimeistelytyöt jatkuvat vielä tämän jälkeen noin kahden viikon ajan.

Urakassa vanha eritasoristeyssilta purettiin ja tilalle rakennettiin uusi silta. Uusi silta mahdollistaa paremmin nyt myös raskaan liikenteen ylitykset, kuten pitkät HCT-rekat. Liikenteelle uusi silta ei aiheuta suurempia muutoksia, sillä se tehtiin samaan paikkaan, jossa aiemmin oli myös silta.

Urakka kesti noin 7 kuukautta ja se tulee valmiiksi noin kuukausi ennen määräaikaa. Urakka on sujunut hyvin, eikä yllätyksiä tai vastoinkäymisiä ole ollut. Urakan kokonaiskustannus on noin miljoona euroa ja rahoitus siltaan tuli Väylävirastosta. Pääurakoitsijana on toiminut MPV-Infrarakenne Oy.