Korkeakoulutetut yrittäjät ovat ruoka-alan haasteiden ratkaisijoita

AKY - Akavalaiset yrittäjät: Kyseenalaisella perintätavalla halutaan muuttaa suomalaisten yritysten maksukäytäntöjä 3.3.2022 10:23:16 EET | Tiedote

Helmikuun alussa monelle yrittäjälle saapui maksumuistutus useita vuosia vanhasta laskusta, joka on aikanaan maksettu normaalin maksukäytännön mukaan eräpäivänä. Laskuissa on muutamien senttien viivästyskoron ohella peritty 40 euron suuruista vakiokorvausta. AKY - Akavalaiset Yrittäjät ry:n jäsenjärjestöille on tullut asiasta useita yhteydenottoja. AKY:n näkemyksen mukaan Waas Oy:n toiminta poikkeaa Suomen vakiintuneesta maksukäytännöstä ja on omiaan luomaan epäluottamusta ja tarpeetonta haittaa yritysten väliseen kaupankäyntiin.