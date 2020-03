Korona ei ole ainoa virus, joka on ravistellut sijoitusmarkkinoita

Työllisyysrahasto on tutkinut, miten korona sekä edelliset maailmanlaajuiset virukset ovat vaikuttaneet sijoitusmarkkinoihin. 2000-luvulla sijoitusmarkkinoita ravistelivat mm. Zikavirus sekä SARS-epidemia.

Koronaviruksen vaikutus sijoitusmarkkinoihin on ollut poikkeuksellisen raju verrattuna Zika- ja SARS-virusten aiheuttamiin heilahteluihin.

Koronaviruksen aikana markkinapudotusta on tullut kuukaudessa jo noin 18 % S&P 500 -indeksissä. Markkinalasku on ollut erityisen voimakasta helmi-maaliskuun vaihteessa sekä maaliskuun alkupuoliskolla.

Koronaviruksen aikana myös Vix-indeksi on noin nelinkertaistunut helmikuun puolivälin tilanteesta. Indeksin nousu on huomattavasti suurempaa kuin Zika- ja SARS-virusten aikana. Vix-indeksi on yleisesti seurattu tunnelmamittari osakemarkkinoiden peloista.

Zikaviruksen aikana markkinalasku kesti noin kolme kuukautta ja pudotusta oli yhteensä 13 % vuodenvaihteessa 2015 - 2016. SARS-epidemian aikana pörssilasku kesti noin kaksi kuukautta ja sen aikana sijoitusmarkkinat putosivat noin 14 % vuonna 2003.

Työllisyysrahaston lähtökohtana on sijoittaa varoja tuottavasti ja turvaavasti. Lisäksi otamme huomioon vastuullisuusperiaatteet.

- Meidän sijoitusstrategiamme on ollut vähäriskinen 20 vuoden ajan, vahvistaa Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Oksanen.

Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki toteaa, että suhdannepuskuri on lähes täynnä.

- Pyrimme siihen, että sijoituksemme ovat tarvittaessa nopeasti käytettävissä, jos työttömyysmenot kasvavat.

Työllisyysrahasto turvaa perustoimintonsa mahdollisessa koronavirustilanteessa

Työllisyysrahasto huolehtii toiminnan jatkuvuudesta poikkeustilanteissakin.

- Olemme varautuneet turvaamaan perustoimintomme myös mahdollisessa koronavirustilanteessa, kertoo Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki.

Ensisijaisesti turvaamme lakisääteiset perustehtävämme: työttömyysvakuutusmaksujen kerääminen, työttömyysturvan rahoittaminen ja aikuiskoulutusetuuksien rahoittaminen. Varmistamme, että meillä on koko ajan hyvä maksuvalmius, jotta etuuksien rahoitus työttömyyskassoille, Kelalle, Eläketurvakeskukselle ja aikuiskoulutusetuuksien saajille voidaan toteuttaa normaalisti. Suhtaudumme tilanteeseen vakavasti, mutta rauhallisesti.

Taloustiistai pohjaa Työllisyysrahaston dataan

Twitterissä julkaistaan tiistaisin Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Oksasen (@OksTapio) taloustiistai-video, jossa hän kertoo mielenkiintoisia näkökulmia työmarkkinoihin ja työllisyyteen, kansantalouteen sekä sijoitusmarkkinoihin. Tiedot perustuvat sekä Työllisyysrahaston omaan dataan että muihin julkisiin datalähteisiin. Videoissa on käsitelty mm. työttömyyspäivärahojen määriä, vakaata sijoittamista sekä kuluttajien luottamusta talouteen.