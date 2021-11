Korona kiihdytti onlinepelaamista – Equinix ja i3D.net yhdessä tehostamaan pelaamisen digitaalista infrastruktuuria

Datakeskus- ja infrastruktuuriyritys Equinix, Inc.on valittu infratoimittajana tunnetun i3D.netin kansainvälisen pelialustan yhteistyökumppaniksi. Ubisoft, yksi maailman suurimmista peliyhtiöistä, osti vastikään i3D.netin. Yritys tarjoaa pelaajille globaalit matalan latenssin dataliikenneyhteydet. Yhteistyön tavoitteena on viedä yhteyspisteitä entistä lähemmäs pelaajia ja vastata näin koronapandemian aikana lisääntyneisiin yhteystarpeisiin.

Kansainvälisen pelimarkkinan odotetaan kasvavan 42,2 miljardista 46,7 miljardiin dollariin vuosien 2020 ja 2025 välillä. Orgaanisen kansainvälisen laajentumisen lisäksi i3D.netin pelibisnes kasvoi vauhdikkaasti, kaksinkertaistaen yrityksen vuoden 2020 kapasiteettitarpeet. Samalla kun peliyhtiöt lanseerasivat uusia pelejä ja e-sports -tapahtumia järjestettiin etenevissä määrin, myös immersiivisen ja katkeamattoman pelikokemuksen tarve kasvoi. Alan kasvu vaatii onlinepelaamiseen uusia, nopeita datayhteyksiä.

i3D.net siirsi koko pelialustansa Platform Equinixiin ja integroitui Equinixin 38:aan IBX-datakeskukseen Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa. Equinixin alustan kautta yhtiö pystyy toimittamaan tarvittavat matalan latenssin yhteydet ja varmistamaan saumattoman pelikokemuksen pelaajille ympäri maailman. Tämän kaltainen pilvipalveluiden laajamittainen hyödyntäminen on muuttanut video- ja mobiilipelien kehitystä, saatavuutta ja pelaamista. Digitaalista infrastruktuuriaan kehittämällä i3D.net pystyy nyt tarjoamaan vahvaa skaalautuvuutta sekä lokaatiosta riippumattoman, katkeamattoman pelikokemuksen pelaajilleen.

"Onlinepelaamisen suosio on kasvanut ennennäkemättömällä tavalla pandemian aikana. Equinix voi strategisesti tukea i3D.netiä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamisessa pelaajille ympäri maailmaa", sanoi Matt George, markkinointijohtaja, EMEA, Equinix. ”Pelaajat pyrkivät aina nousemaan uudelle tasolle, parantamaan taitojaan ja laajentamaan pelivalikoimaansa. He odottavat samaa asennetta kehittäjiltä ja palveluntarjoajilta. Kasvaneen kysynnän vuoksi pelialustoja on tuettava vahvalla digitaalisella infrastruktuurilla, joka mahdollistaa tiedonsiirron suurilla nopeuksilla. Suuret nopeudet varmistavat pelien sujuvan pelaamisen ja tarjoavat samalla vahvan turvan pelaajien arkaluonteisten tietojen suojaamiseen.”

Equinix tarjoaa i3D.net:lle luotettavan, korkean nopeuden ja maailmanlaajuisen infrastruktuurin, joka tuottaa pisteestä pisteeseen -lähestymistapaa käyttäen tarvittavan prosessointitehon ja verkkonopeuden pelien kehittämiseen. Equinixin alusta toimii perustana yksittäiselle i3D.netin portaalille, jossa asiakas voi skaalata helposti laadukkaita peliympäristöjä ja peliliikennettä parhaan asiakaskokemuksen saavuttamiseksi. Equinix jakaa peliliikenteen useille pilvitileille, kuten AWS:ään, Google Cloudiin ja Microsoft Azureen, joita pelaajat tarvitsevat pelaamiseen.

Rick Sloot, Chief Operating Officer, i3D.net: "Olemme sitoutuneet tarjoamaan parhaan kokemuksen käyttäjiemme pelialustoille riippumatta siitä, missä he ovat. Siksi dataverkostomme on yksi yrityksemme tärkeimmistä pilareista. Platfrom Equinixin tarjoamat laadukkaat matalan latenssin yhteydet i3D.net-verkolle poistavat pienimmänkin viiveen loppukäyttäjillemme, mikä parantaa pelikokemusta ja -tyytyväisyyttä. Equinixin yhteyspalvelut ovat erittäin luotettavia ja tehokkaita, minkä ansiosta voimme kasvaa kaikkialla maailmassa.”

Equinixillä ja i3D.netillä (yhdessä Ubisoftin kanssa) on yhteinen näkemys kestävästä kehityksestä, ja molemmat yritykset ovat julkaisseet tavoitteensa ​​pienentää hiilijalanjälkeään. Equinix on ensimmäinen datakeskus- ja infrastruktuuriyritys, joka on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuisesti, tieteellisten tavoitteiden ja kestävän kehityksen innovaatioagendan tukemana. Ubisoft tavoitelee myös hiilineutraaliutta samaan määräaikaan mennessä.

i3D.net on mukana Equinixin toimipisteissä Amsterdamissa, Atlantassa, Chicagossa, Dallasissa, Dubaissa, Hong Kongissa, Los Angelesissa, Madridissa, Milanossa, Pariisissa, São Paulossa, Seattlessa, Piilaaksossa, Singaporessa, Ruotsissa, Sydneyssä, Tokiossa, Torontossa ja Varsovassa ja Washingtonissa.

Equinix

Equinix toimittaa digitaalisen infrastruktuurin maailmalle. Johtavat digiyritykset valjastavat luotetun alustamme menestyksensä moottoriksi yhdistämällä tärkeän infrastruktuurinsa suorien keskinäisten tietoliikenneyhteyksiemme kautta. Autamme asiakkaitamme tavoittamaan kaikki sijainnit, kumppanit ja mahdollisuudet, joita ne tarvitsevat kilpailuetunsa kasvattamiseen. Equinixin avulla yritykset voivat skaalata ketterästi, vauhdittaa uusien digitaalisten palveluiden markkinoille tuomista, toimittaa maailmanluokan kokemuksia ja moninkertaistaa arvonsa. www.equinix.fi