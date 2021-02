Korona lisäsi kotimaisen ruoan myyntiä – kovin kasvu tuoreessa kalassa

Tuotteiden alkuperä kiinnostaa yhä useampaa kuluttajaa, ja korona-aika on kasvattanut erityisesti kotimaisten elintarvikkeiden kysyntää. S-ruokakauppojen myyntidatasta selviää, että esimerkiksi kotimaisen kalan myynti kasvoi viime vuonna 20 % ja kotimaisen lihan 10 %. Myös S-ryhmän oman Kotimaista-tuotemerkin suosio on kasvussa. Sarjan myydyin tuote oli viime vuonna laktoositon kevytmaitojuoma.

S-ryhmän marketkaupan myyntijohtaja Antti Oksan mukaan kotimaisuus on monille yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein valintakriteeri ruokaostoksilla. Kuluttajille tuotteen kotimaisuus merkitsee esimerkiksi luotettavuutta ja hyvää laatua. Myös paikallisuus on merkittävä trendi, joka korostuu erityisesti leipomotuotteiden kaltaisissa tuoreissa elintarvikkeissa. S-ryhmän ruokakaupoissa (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku) myydystä ruoasta noin 80 % on valmistettu Suomessa, ja 80 prosentin kotimaisuustavoite on kirjattu myös S-ryhmän tuoreeseen vastuullisuusohjelmaan.

Kotimaisuuden merkitys on kasvanut entisestään viime kevään jälkeen, kun koronatilanteen aiheuttama epävarmuus havahdutti monet ymmärtämään huoltovarmuuden ja kotimaisen ruoantuotannon turvaamisen tärkeyden. Tämä näkyy myös S-ryhmän ruokakauppojen viime vuoden myyntitilastoissa. Vuonna 2020 kotimaista alkuperää olevien tuotteiden myynti kasvoi liki kaikissa tuoteryhmissä edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikkein eniten kasvoi tuoreen kotimaisen kalan myynti, jossa nousua oli peräti 20 % vuoteen 2019 verrattuna. Kovaa kasvua oli myös monien muiden tuoteryhmien kotimaisissa tuotteissa, kuten lihassa (10 %), hedelmissä ja vihanneksissa (10 %), kananmunissa (11 %) sekä pakasteissa (8 %).

”Myynnin kasvuun on osaltaan vaikuttanut myös se, että koronatilanteen vuoksi vietimme viime vuonna paljon aikaa kotona, ja moni innostui laittamaan tavallista enemmän ruokaa itse. Myös korona-ajan leivontabuumi näkyy myynneissä”, Antti Oksa toteaa.

Asiakas voi seurata omien ruokaostostensa kotimaisuutta helposti esimerkiksi S-mobiilista löytyvän, pari vuotta sitten lanseeratun Kotimaisuuslaskurin avulla. Ostotietojen tutkiminen kiinnostaakin varsin monia, sillä S-mobiilin Omat ostot -palvelun käyttäjämäärä kasvoi vuoden 2020 aikana 27 prosenttia ja käyttökertojen määrä puolestaan yli 35 prosenttia. Kotimaisuuslaskurin tietoja tarkasteltiin viime vuonna liki puoli miljoonaa kertaa. Laskurin käyttäjiä kiinnostivat erityisesti lihan, maitotaloustuotteiden ja juomien kotimaisuustiedot. Eniten kotimaisuustiedon jano kasvoi kasviproteiinivalmisteiden, kalojen, hedelmien ja vihannesten tuoteryhmissä.

Kotimaista-tuotesarja vastaa kasvavaan kysyntään helppoudella ja laadulla

Kotimaisuustrendiin vastaa myös S-ryhmän oma Kotimaista-tuotesarja, joka lanseerattiin jo vuonna 2014. Laajempi trendi näkyy myös Kotimaista-sarjan tuotteiden kysynnän kasvuna: vuonna 2020 kasvua oli erityisesti Kotimaista-sarjan tuoreissa kaloissa, joiden myynti yli kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Toiseksi eniten kasvoi Kotimaista-sarjan lihojen sekä hedelmien ja vihannesten myynti (24 %).

Kotimaista-sarjan tavoitteena on tehdä laadukkaiden kotimaisten tuotteiden valitsemisesta asiakkaille helppoa. Kaikki tuotteet tulevat suomalaisilta elintarviketoimittajilta ja niiden kriteerinä on kolminkertainen kotimaisuus: ne valmistetaan Suomessa, raaka-aineet ovat kotimaisia ja tuotteet myydään suomalaisten omistamassa kaupassa. Lisäksi tuotteet täyttävät Hyvää Suomesta- tai Sirkkalehti-merkkien kriteerit.

”Kotimaista-sarjasta löytyy tällä hetkellä lähes 500 tuotetta eri kategorioista. Viimeisimpiä lisäyksiä sarjaan ovat muun muassa tonnikalan kotimainen haastaja Leppäsavukala rypsiöljyssä, arkea helpottava Uunivalmis jauhelihamureke sekä keksihyllyn suosikkeihin lukeutuvat Sitruuna- ja Kaneliässät. Tänä keväänä Kotimaista-sarja vahvistuu esimerkiksi uusilla herkuttelujäätelöillä”, kertoo omamerkkipäällikkö Tiina Ritari S-ryhmän marketkaupasta.

Viime vuonna Kotimaista-tuotteille tehtiin brändiuudistus ja tuotteet saivat uudet, näyttävät pakkaukset. Uudistettu Kotimaista-tuotemerkki oli kaikkein kovin nousija viime kesänä tehdyssä Taloustutkimus Oy:n ja Markkinointi & Mainonta -lehden Brändien arvostus 2020 -tutkimuksessa. Kotimaista nousi tutkimuksen sijalle 28, kun vuotta aiemmin sen sijoitus oli 106. Asiakkailta saatu palaute sarjasta on ollut erittäin positiivista, sillä heidän on helppo ymmärtää merkin olemassaolon tarkoitus ja viesti.

Suosituimmat Kotimaista-sarjan tuotteet vuonna 2020: