Koronaepidemia etenee Pohjois-Pohjanmaalla - alueelliselta koordinaatioryhmältä suosituksia epidemian hillitsemiseksi

Koronaepidemia etenee myös Pohjois-Pohjanmaalla. STM:n luokituksen mukaan maakunnassa ollaan edelleen epidemian perusvaiheessa, mutta päivittäisten positiivisten koronanäytteiden lukumäärä kasvaa koko ajan. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä suosittaa siirtymistä etätyöhön mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi suositetaan suunenäsuojainten käyttöä terveydenhuollon henkilöstölle potilastyössä.

Uusia koronatartuntoja todetaan nyt päivittäin myös Pohjois-Pohjanmaalla. Yhteensä tartuntoja on todettu maaliskuusta lähtien 233 kappaletta. Tartuntojen lähteet ovat edelleen melko hyvin tiedossa.

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Ryhmän puheenjohtaja toimii johtajaylilääkäri Juha Korpelainen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä (PPSHP). Koordinaatioryhmä kokoontui 7.10 ja päätti kahdesta alueellisesta suosituksesta liittyen etätyöhön ja maskien käyttöön Pohjois-Pohjanmaalla. Suositukset astuvat voimaan maanantaina 12.10.2020.

Etätöihin mahdollisuuksien mukaan

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä päätti suosittaa etätyöhön siirtymistä. Etätyöhön kannustetaan Pohjois-Pohjanmaalla sellaisessa tilanteissa, joissa työtehtävät sen sallivat ja etätyön tekeminen on mahdollista.

”Meillä on vielä mahdollista rajoittaa epidemian laajenemista Pohjois-Pohjanmaalla”, toteaa PPSHP:n johtajaylilääkäri ja alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja Juha Korpelainen. ”Nyt on oikea aika siirtyä työskentelemään etänä, jos se vain on mahdollista. Sellaisilla työpaikoilla missä tämä ei ole mahdollista, kannattaa miettiä erilaisia järjestelyjä lähikontaktien vähentämiseksi”.

Maskisuositus potilastyöhön

Sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa hoidossa suositus henkilökunnan suunenäsuojainten käytöstä on ollut voimassa jo keväästä saakka. Nyt tämä suositus laajenee terveydenhuollon potilastyöhön niissä tilanteissa, missä turvavälejä ei voida säilyttää. Maskisuositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.

Korpelaisen mukaan maskin käytöllä halutaan suojata riskiryhmään kuuluvia potilaita.

”Terveydenhuollossa on monia potilasryhmiä, joissa potilailla on alentunut vastustuskyky erilaisten sairauksien tai hoitojen vuoksi. Henkilöstön suunenäsuojainten käytön laajentamisella haluamme suojella erityisesti näitä potilaita”.

Keskeistä fyysisen etäisyyden pitäminen

Korpelainen korostaa turvavälien ja fyysisen etäisyyden merkitystä epidemian torjunnassa.

”Nyt on syytä miettiä tarkasti erilaisten perhetapahtumien ja juhlien järjestämistä. Uusista tartunnoista suurehko osa eli noin kolmannes on tapahtunut perheiden ja sukujen sisällä. Jos vain mitenkään mahdollista, nyt kannattaisi lykätä juhlien järjestämistä”.

Riittävillä turvaväleillä ja etäisyyksillä voidaan korvata maskien käyttöä. ”Maskin käyttö on monelle hankalaa ja osa ei pysty niitä terveydellisistä syistä pitämään lainkaan. Joukkoliikennettä lukuun ottamatta turvaväleistä on mahdollista huolehtia lähestulkoon joka paikassa. Etäisyydet sekä hyvä käsi- ja yskimishygienia ovat keskeisimmät tekijät epidemian torjunnassa”, Korpelainen toteaa.