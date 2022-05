Koronaepidemia jatkuu rauhallisena Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui tällä erää viimeiseen kokoukseensa tiistaina 10. toukokuuta. Koronaepidemia on kevään aikana rauhoittunut Pohjois-Pohjanmaalla - vaikka tautia on väestössä edelleen liikkeellä, tartunnat eivät kuormita terveydenhuoltoa. Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrät ovat jatkaneet alueella laskuaan ja esimerkiksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä hoidossa noin viisi koronapotilasta päivittäin.

Tilanteen tasaisuudesta huolimatta epidemian kehittymistä seurataan alueella säännöllisesti. Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontuu jatkossa tarvittaessa.

OYS lopettaa säännöllisen viikkotiedottamisen koronatilanteesta toistaiseksi. Tiedotusta jatketaan tarpeen mukaan. Oyskorona.fi-sivustolla seurataan edelleen OYSissa hoidossa olevien koronapotilaiden määrää sekä kerrotaan ohjeita ja suosituksia epidemian hillitsemiseksi.