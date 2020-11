Koronaepidemia Pohjois-Pohjanmaalla edelleen perustasolla – Oulun alueen suosituksia jatketaan 3.12. saakka

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui jälleen tiistaina 10.11. arvioimaan alueen koronaepidemiatilannetta. Ryhmä linjasi, että Oulun alueelle annettujen suositusten voimassaoloaikaa jatketaan 3.12.2020 saakka.

Koronatartuntojen määrät alueella ovat säilyneet syyslomaviikon tartuntapiikin jälkeen maltillisina, ja epidemia on Pohjois-Pohjanmaalla edelleen perustasolla. Myös Oulun osalta tilanne on palaamassa kiihtymisvaiheen kynnykseltä perustasoa kohti.

”Vaikuttaisi siltä, että annetut suositukset ovat purreet. Kiitos tästä kuuluu tietysti kaikille alueen asukkaille, jotka ovat suosituksia noudattaneet”, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYS:n johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kommentoi.

Jotta tilanne säilyy hyvänä myös jatkossa, koordinaatioryhmä linjasi, että Oulun kaupungin alueelle annettuja suositusten voimassaoloaikaa jatketaan 3.12.2020 saakka.

Oulun kaupungin alueella 3.12.2020 saakka voimassa olevat suositukset

Suu-nenäsuojainten käyttöä suositellaan julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Suositus koskee yli 15-vuotiaita. Suositus ei koske yläkouluja eikä toisen asteen oppilaitoksia.

Suositellaan, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä.

Ryhmämuotoiseen harrastamisessa suositellaan noudatettavan tarkennettuja turvallisuusohjeita

Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike).

Muun sairaanhoitopiirin alueella voimassa ovat edelleen aikaisemmin annetut suositukset etätyöstä ja maskien käytöstä julkisessa liikenteessä.

Pikkujoulujen järjestämiseen suositellaan vaihtoehtoisia tapoja

Koordinaatioryhmä muistuttaa, että alueella voimassa olevat suositukset on tärkeää huomioida myös esimerkiksi pikkujouluja suunniteltaessa.

Pikkujoulujen järjestämisessä on hyvä muistaa samat periaatteet kuin muissakin korona-ajan kohtaamisissa: tärkeintä on huolehtia 1–2 metrin turvavälistä, noudattaa hyvää käsihygieniaa ja yskiä hihaan tai nenäliinaan. Oireisena pienenkään porukan kokoontumiseen ei tule osallistua, vaan silloin on paikallaan hakeutua koronatestiin.

Taustaa

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen covid 19 -koordinaatioryhmä vastaa koronaepidemiaan liittyvästä viranomaistyöstä Pohjois-Pohjanmaalla STM:n edellyttämällä tavalla. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan koronatilanteesta, voimassa olevista suosituksista sekä neuvoja ja ohjeita epidemiatilanteeseen liittyen on koottu osoitteeseen oyskorona.fi.