Koronaepidemialla on syvälliset sosiaaliset seuraukset nuorten elämään - vaikutuksista viitteitä jo Vamoksen viime vuoden tuloksissa

Kokoelmaraportit kuvittavat Diakonissalaitoksen ainutlaatuista historiaa 14.1.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Diakonissalaitos on toiminut Helsingissä vuodesta 1867. Laitoksen historiallinen esinekokoelma on kuvattu ja koottu kahdeksi raportiksi. Kokoelmaraportti I muodostaa kuvallisen kertomuksen Diakonissalaitoksen vaiheista 1950-luvun lopulle, Kokoelmaraportti II on teemallinen; esineet ovat pääsääntöisesti käyttöesineitä, joiden käyttöpaikka on ollut Diakonissalaitoksessa tai käyttäjä/omistaja on ollut Sisarkodin jäsen.