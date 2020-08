Koronan ilmaantuvuus Pohjois-Pohjanmaalla edelleen alhainen

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yhteensä 159 koronatartuntaa. Uusia tapauksia todetaan edelleen harvakseltaan.

Koronaepidemian osalta tilanne on Pohjois-Pohjanmaalla edelleen rauhallinen. Viimeisen kahden viikon aikana on todettu 8 uutta koronatartuntaa. Maakunnassa koronan ilmaantuvuus on näin ollen ollut 2/100 000 asukasta. Yhteensä Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 159 koronatartuntaa.

Koronatartuntojen lähteet ovat pääosin tiedossa ja ne liittyvät joukkotapahtumiin tai matkailuun.

Sairaalahoidossa ei ole tällä hetkellä yhtään koronapotilasta.

Pohjois-Pohjanmaalla ei ole tällä hetkellä tarvetta erityisohjeistukseen koronan osalta.