Koronan jälkeen Itä-Suomen kirjastojen toiminta vilkastunut mutta henkilöstöresurssit vähenevät edelleen

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää vuosittain yleisten kirjastojen toimintatilastoja. Tilastot ovat avoimesti tutkittavissa vuodesta 1999 saakka osoitteessa tilastot.kirjastot.fi. Vuoden 2021 tilastot julkaistaan 1.4.2022.

Toiminta normalisoitumassa Itä-Suomessa – erityisesti lastenkirjojen lainaus on lisääntynyt

Itä-Suomen kirjastoissa vuosi 2021 näyttäytyi pikkuhiljaisena paluuna normaalimpaan toimintaan vuoden 2020 sulkujen ja voimakkaiden rajoitusten jälkeen. Fyysisen aineiston lainaus kasvoi vuodesta 2020 yli 13 %. Erityisen positiivista kehityksessä on se, että lasten kirjojen lainaus kasvoi liki viidenneksellä. Sekä fyysisten että verkkokäyntien määrä nousi. Käyntejä oli noin 2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvusta huolimatta kirjaston käyttö jäi vuoden 2019 tasosta.

Kirjastot pääsivät käynnistämään tapahtumatoimintaa koronan varjossa. Erityisesti käyttäjäkoulutuksissa päästiin hyvään vauhtiin, vaikka kirittävää aikaisempaan tasoon oli noin kolmannes.

Henkilöresurssien väheneminen jatkuu huolestuttavasti

Vuonna 2020 kirjastojen henkilöresursseissa tapahtui merkittävä vähentyminen, mitä selitettiin koronasulkujen aiheuttamilla sopeuttamistoimenpiteillä. Siitä syystä onkin yllättävää havaita, että kirjastojen palkkaaman henkilöstön määrä on edelleen vähentynyt. Vähennys on kuusi henkilötyövuotta, mikä on toki vain alle kaksi prosenttia kokonaismäärästä. Suunta on kuitenkin huolestuttava ajatellen kirjaston lakisääteisten tehtävien laajuutta ja monimuotoisuutta.

Vuosi 2022 näyttää suuntaa tulevaisuudelle

Toimintaympäristön muutokset heijastuvat kirjastojen toimintaan ja sitä kautta myös toimintatilastoihin. Koronan luoma epävarmuus näkyi kirjastojen arjessa myös vuonna 2021. Vuosi 2022 näyttää lisää suuntaa, miten kirjastojen asiakkaat käyttävät palvelua jatkossa ja millaiseksi kirjastojen uusi arki muodostuu.

Lisätietoja

kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, p. 0295 016 585, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto