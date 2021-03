Koronapandemia aiheuttanut muutoksia ihmisten hyvinvointiin ympäri maailmaa

QS Ranking 2021: Jyväskylän yliopistosta useita tieteenaloja maailman huippujen listalla, liikunta ja kasvatustieteet top 100 -joukossa 4.3.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Vuoden 2021 QS World University Rankings by Subject -vertailun tulokset on julkaistu. Jyväskylän yliopiston aloista parhaiten sijoittui liikunta, joka paransi sijoitustaan viime vuodesta sijalta 50 sijalle 45. Myös kasvatustieteet säilyttivät asemansa sadan parhaan joukossa sijalla 92 (viime vuonna 51–100), kansallisella tasolla sijoitus on toinen.