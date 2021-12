Koronapassi käyttöön PeeÄssän anniskeluravintoloissa

ABC CarWash Savilahti on avattu 8.11.2021 10:53:30 EET | Tiedote

Uusi autonpesupaikka ABC Carwash Savilahti on avattu Kuopion Prisman viereen. ABC Carwash Savilahdessa on kaksi pesukaistaa, jotka ovat käytössä ympäri vuorokauden. Pesut soveltuvat henkilö- ja pakettiautoille, joiden korkeus on max. 2,80 m ja leveys max 2,50 m. ABC Carwash Savilahti on ehdoton oman alansa ympäristövastuullisuuden edelläkävijä. Pesu on ensimmäinen henkilö- ja pakettiautojen pesupiste Suomessa, jossa tämänkaltainen vedenkierrätysjärjestelmä on käytössä. Pesuun tulee Kärcher Oy:n toimittamat vedenkierrätyslaitteistot, joiden ansiosta pesujen vedenkulutus voidaan minimoida. Vedenkierrätyslaitteiston ja bioreaktorin tuomia etuja ovat muun muassa 100 % jäteveden puhdistus, jopa 85 %:n vedenkierrätysaste, kierrätysveden hajuttomuus, kierrätysveden hyvä laatu, ja todellisen jäteveden laadun paraneminen hiilivetyjen ja raskasmetallien bioreaktorissa tapahtuvan neutraloinnin ansiosta. Ympäristöystävällisyys on huomioitu myös sähkönkulutuksessa. Uudet pesukoneet saavat sähkönsä