Koronapositiivisten potilaiden leikkaushoidon viivästyttäminen pienentää kuoleman riskiä

Uusi tutkijasukupolvi tutkii muuttuvaa maailmaa ja sopeutumista muutoksiin 24.2.2021 13:00:00 EET | Tiedote

EU:n rahoittama Marie Skłodowska-Curie projekti "Uutuuden legitimointi ja muutoksen johtaminen EU:ssa" antaa viidelletoista tohtorikoulutettavalle mahdollisuuden myötävaikuttaa Euroopan taloudelliseen, sosiaaliseen, poliittiseen ja teknologiseen kasvuun. Hankkeen koko on 4,3 miljoonaa euroa ja sen virallinen nimi on Legitimation of Newness and Its Impact on EU Agenda for Change (LNETN).