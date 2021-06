Koronarajoitukset lievenevät pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla 15.6., osassa Uuttamaata kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan

Jaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, joilla kokoontumisrajoituksia lievennetään mm. pääkaupunkiseudulla. Itä-Uudellamaalla ja suurimmassa osassa läntistä Uuttamaata kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan 15.6. alkaen. Lisäksi alueelta kumotaan ns. turvavälipäätös, joka on velvoittanut laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita takaamaan asiakkaille mahdollisuuden säilyttää turvavälit.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti torstaina 10.6., että se valmistelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle päätöksiä kokoontumisrajoitusten lieventämisestä ja kumoamisesta (https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69912020). Päätökset on julkaistu maanantaina 14.6., ja ne tulevat voimaan tiistaina 15.6.2021.

Pääkaupunkiseudulla, Keravalla ja Keski-Uudellamaalla voimaan tulevat kiihtymisvaiheen rajoitukset, jotka velvoittavat yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäjiä huomioimaan edelleen osallistujien terveysturvallisuuden.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös kiihtymisvaiheen kokoontumisrajoituksista noudattelee sosiaali- ja terveysministeriön ohjausta. Rajoitusten sisältö on tiivistetysti seuraava:

Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.

Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.

Yli 50 (viidenkymmenen) henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 (viisikymmentä) henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Lisäksi on noudatettava lain hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Päätös on voimassa 15.6.-14.7.2021 ja se koskee seuraavia Uudenmaan kuntia: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vantaa.

Muiden Uudenmaan kuntien eli Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kirkkonummen, Lapinjärven, Lohjan, Loviisan, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vihdin alueilta kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan suotuisan epidemiatilanteen ansiosta. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisessä, kuten laajasti muidenkin asiakas- ja yleisötilojen käytössä, on kuitenkin edelleen noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia.

Turvavälimääräys kumotaan - lain yleisiä hygieniavaatimuksia on yhä noudatettava koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa 15.6. alkaen ns. turvavälimääräyksen, joka on tähän asti ollut voimassa Uudellamaalla niissä kunnissa, joilla epidemiatilanne on ollut vakavampi - eli samoissa kunnissa, joilla on ollut tiukemmat kokoontumisrajoitukset: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vantaa.

Alueellisen koronakoordinaatioryhmän ja aluehallintoviraston arvion mukaan lain edellytykset turvavälimääräyksen jatkamiselle eivät enää täyty. Määräys on velvoittanut yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita varmistamaan, että asiakas- ja yleisötiloissa voidaan tosiasiallisesti välttää lähikontaktit.

Jatkossa kaikissa Uudenmaan kunnissa, kuten koko Suomessa, täytyy laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä noudattaa tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen

asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet

tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Vaatimuksia pitää noudattaa suoraan tartuntatautilain väliaikaisen lakipykälän (58 c) perusteella. Pykälä on voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko Suomessa.

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen rajoitusten jatkoa arvioidaan parhaillaan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto arvioi parhaillaan yhdessä alueellisten koronakoordinaatioryhmien kanssa koronarajoitusten jatkoa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Näilläkin alueilla epidemia on rauhoittunut ja on oletettavasti palannut tai palaamassa leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Alueellisten koronakoordinaatioryhmien kokoukset ovat maanantaina 14.6., minkä jälkeen aluehallintovirasto tekee tilanteen mukaisesti tarvittavat uudet päätökset alueille. Mahdolliset uudet päätökset on tarkoitus julkaista 15.6.2021, ja niistä tiedotetaan julkaisun yhteydessä.

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueilla ei ole tällä hetkellä voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiä koronarajoituksista.

