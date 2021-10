Koronarokotereaktiot eivät kuormita erikoissairaanhoitoa

HUSin alueella on annettu yli 2,4 miljoonaa koronavirusrokoteannosta.

HUSin päivystyksiin on hakeutunut hyvin vähän potilaita rokotusreaktioiden vuoksi. ”Kesän aikana meillä on ollut yksittäisiä potilaita, joilla on ollut allerginen reaktio rokotuksen jälkeen ja nämä on saatu hyvin hoidettua”, kertoo ylilääkäri Timo Suonsyrjä HUS Akuutista. Viimeisten 30 vuokauden aikana Meilahden yhteispäivystyksessä hoidettu yhtä lievästi oireilevaa potilasta koronarokotukseen liittyvän allergisen reaktion vuoksi.

HUS suosittelee rokotteen ottamista kaikille raskaana oleville raskauden kestosta riippumatta. ”Suomen kaikista synnytyksistä kolmasosa hoidetaan HUSin sairaaloissa. Meille on kertynyt paljon kokemusta vaikean taudin aiheuttamista ongelmista. Sen sijaan tiedossamme ei ole yhtään tapausta, jossa rokotus olisi aiheuttanut ongelmia raskaana olevalle, sikiölle tai vastasyntyneelle”, kertoo linjajohtaja Aydin Tekay Naistentaudeilta ja synnytyksistä.

Syksyn aikana HUSissa on hoidettu yksittäisiä potilaita, joilla on ilmennyt parin viikon aikana rokotuksen jälkeen sydänlihastulehdus. ”Heidän hoitojaksonsa ovat olleet pääsääntöisesti lyhyitä, vain muutamia päiviä. Sairaalahoitoa vaativa sydänlihastulehdus on kaiken kaikkiaan verraten harvinainen. Sekä koronavirustauti että koronavirusrokotukset lisäävät sydänlihastulehduksen riskiä. Nyt potilaita on ollut hoidettavana hieman tavanomaista enemmän”, kertoo linjajohtaja Jyri Lommi Sydän- ja keuhkokeskuksesta.

HUSin lasten yksiköissä on ollut hoidettavana joitakin yksittäisiä potilaita, joilla on ollut lieviä sydänlihastulehdukseen sopivia oireita ja löydöksiä koronavirusrokotteen jälkeen. ”He kaikki ovat parantuneet levolla ilman lääkitystä tai toimenpiteitä. Vakavaa tautia ei ole ollut kenelläkään”, kertoo osastonylilääkäri Jaana Pihkala Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksiköstä.

HUSin Iho- ja allergiasairaalassa on tutkittu koronavirusrokotuksen saaneita potilaita, joilla on ollut erilaisia oireita, joiden on epäilty liittyvän puolustusjärjestelmän aktivoitutumiseen. ”Varsinaisia selkeitä rokoteallergioita on näiden potilaiden joukossa ollut erittäin vähän”, toteaa ylilääkäri Mika Mäkelä Tulehduskeskuksesta.

Koronavirusrokotteista aiheutuneet sairaalahoitoa vaatineet oireet ja haittavaikutukset ovat osoittautuneet hyvin vähäisiksi. ”Kyllä erikoissairaanhoidon kantokykyä uhkaavat nimenomaisesti koronavirustartunnan saaneet potilaat, jotka eivät ole saaneet yhtään rokoteannosta tai joiden rokotussuoja on puutteellinen”, sanoo vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä.

