Koronarokotteiden ja -lääkkeiden patenttivapaus halutaan vesittää – vuodettu tekstiluonnos ei lupaa hyvää

Siviilien pääsy sairaanhoitoon taattava – Mariupolin humanitaarinen katastrofi pahenee 10.3.2022 09:33:54 EET | Tiedote

Sairaaloita ja taloja on vaurioitunut Mariupolissa, Ukrainassa. Siviilit ja siviili-infrastruktuurit on säästettävä hyökkäyksiltä, ja ihmisten oikeus saada sairaanhoitoa ja päästä turvaan on taattava, vaatii Lääkärit Ilman Rajoja.