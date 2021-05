Koronarokotukset yli 40-vuotiaille vaasalaisille

Vamian kampuksella yksi koronatartunta 10.5.2021 17:09:36 EEST | Tiedote

EduVamian yhdellä oppilaalla on todettu koronatartunta. Altistuminen on tapahtunut Hansa-kampuksella, joka sijaitsee Ruutikellarintiellä. Altistuneita on yhteensä 21.