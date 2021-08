Koronatartuntojen kasvu taittumassa Pohjois-Pohjanmaalla

Jaa

Alue on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui tarkastelemaan alueen koronatilannetta tiistaina 17.8. Ryhmä totesi, että epidemia on alueella edelleen kiihtymisvaiheessa, mutta tartuntamäärien kasvu näyttää kuluvalle viikolle tultaessa taittuneen.

Ilmiön taustalla ovat kesän joukkotapahtumista ja illanvietoista lähtöisin olevat tartunnat, jotka ovat nyt siirtyneet perheisiin ja tuttavapiireihin. Tartunnan saaneet ovat olleet pääosin jo karanteenissa, jolloin jatkotartuntoja ei ole syntynyt.

Alueellinen koordinaatioryhmä ei tämän viikon kokouksessaan linjannut muutoksia alueella voimassa oleviin suosituksiin, vaan totesi, että viime viikolla voimaan tulleiden maski- ja etätyösuositusten sekä ravintolarajoitusten vaikutusta epidemiatilanteeseen seurataan vielä hieman pidemmälle.

”Vaikka elokuussakin on järjestetty monenlaisia tapahtumia, niistä ei ole lähtenyt liikkeelle laajoja tartuntaketjuja. Turvallisuusohjeisiin on meillä selvästi kiinnitetty huomiota, mistä kiitos kuuluu niin alueen asukkaille kuin tapahtumien järjestäjille ja muille toimijoille”, OYSin vs. johtajaylilääkäri, koordinaatioryhmän puheenjohtaja Terhi Nevala kertoo.

Vaikka tartuntamäärät ja ilmaantuvuusluku ehtivät ennen taittumistaan nousta kevään tilannetta korkeammalle, tartuntojen jäljitys toimii alueella hyvin. Tilanne ei myöskään ole vaikuttanut huolestuttavasti sairaalahoitoa vaatineiden potilaiden määrään. Tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa on koronan vuoksi hoidossa alle viisi potilasta.

”Lähes kaikki sairaalahoitoa tarvinneet potilaat ovat olleet rokottamattomia. Tämä kertoo siitä, että rokotteet suojaavat hyvin vakavilta tautitapauksilta. Rokote siis todellakin kannattaa ottaa”, Nevala painottaa.

Rokotukset etenevät Pohjois-Pohjanmaalla nyt hyvin: 76,4 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista on saanut ainakin yhden rokotusannoksen. Toisen rokotusannoksen saaneita yli 12-vuotiaista on nyt 44,1 prosenttia. Yli 60-vuotiaista täysin rokotettuja on jo yli 80 prosenttia.