Koronatartuntojen määrä kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla

Epidemia on toistaiseksi hallinnassa, mutta alueellinen koordinaatioryhmä muistuttaa annettujen suositusten noudattamisen tärkeydestä.

Koronatartuntojen määrissä on Pohjois-Pohjanmaalla tapahtunut kuluneella viikolla selvää kasvua. Epidemia on kuitenkin edelleen hallinnassa, sillä lähes kaikkien tartuntojen lähteet on toistaiseksi pystytty jäljittämään ja altistuneet on tavoitettu. Tartuntaketjut ovat pääasiassa perheiden sisäisiä tai liittyvät harrastustoimintaan.

”Suuri osa nyt Oulun seudulla havaituista tartunnoista ja joukkoaltistumisista liittyy ryhmäurheiluharrastuksiin. Tulemme käymään keskustelua yhteistyössä alueen urheiluseurojen kanssa, miten turvallisuutta voitaisiin parantaa ja tartuntoja tulevaisuudessa ehkäistä”, Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYS:n johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kommentoi.

Suositukset maskien käytöstä, etätyöstä ja yli 50 hengen tilaisuuksista ennallaan

Uusille alueellisille suosituksille tai rajoituksille ei ole koordinaatioryhmän mukaan tällä hetkellä tarvetta.

Voimassa ovat THL:n suositukset maskin käytöstä joukkoliikennevälineissä, matkalla koronatestiin ja karanteenin aikana sekä maahan saavuttaessa riskialueilta. Pohjois-Pohjanmaalla on lisäksi voimassa maskisuositus terveydenhuoltoon sekä ohje siirtyä etätyöhön mahdollisuuksien mukaan. Yli 50 hengen tilaisuuksissa tulee noudattaa koronaturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta.

Karanteeniin asetettujen tulee noudattaa tartuntatautiviranomaisten ohjeita. Karanteenissa ei saa poistua kotoa.