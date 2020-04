Koronatestausta lisätään Pohjois-Pohjanmaalla - OYS:n tilanne edelleen rauhallinen

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) oli aamulla hoidossa yhteensä 6 koronapotilasta. Positiivia näytevastauksia on saapunut edellisen vuorokauden aikana Pohjois-Pohjanmaalle 3 kappaletta. OYS:ssa keskitytään hankkimaan eri kanavista suojavarusteita ja lisäämään näytteenottoa niin potilaista kuin henkilökunnastakin.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) olevista kuudesta potilaasta kolme on osastohoidossa ja kolme tehohoidossa. Tilanne sairaalassa on edelleen kohtuullisen rauhallinen. Positiivisten koronanäytteiden lukumäärä Pohjois-Pohjanmaalla on nyt yhteensä 66. Näytteiden avulla todetuista koronatartunnoista kaksi on sellaisia, etteivät tartuntaketjut ole niiden osalta selvillä.

Uusia suojavarusteita hankitaan aktiivisesti

OYS tekee yhteistyötä suojavarusteiden hankinnassa useiden tahojen kanssa.

”Tällä hetkellä hyödynnämme kaikkia mahdollisia, normaalioloista poikkeaviakin kanavia uusien suojavarusteiden hankkimiseksi”, kertoo OYS:n johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

”Teemme hankintoja yhdessä muiden sairaanhoitopiirien, suurten kaupunkien ja kansallisten viranomaisten kanssa. Samaan aikaan teemme yhteistyötä OYS-ervan sisällä ja siirrämme varusteita sinne, missä niitä tarvitaan. Lisäksi teemme omia ostoja eri puolilta maailmaa niin suojavarusteiden kuin laboratoriovälineiden osalta”.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella kotihoidon henkilökunnalle hankitaankankaisia suojaimia, jotka asiakaskäynnin jälkeen joko hävitetään tai pestään. Hengitystieinfektioon sairastuneen asiakkaan kohdalla on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojusta, suojakäsineitä sekä suojatakkia tai esiliinaa.

Henkilökunnan näytteenottoa laajennetaan

Koronanäytteenoton ja -analysoinnin kapasiteettia on nostettu Pohjois-Pohjanmaalla epidemian edetessä. Henkilöstön laajamittainen näytteenotto laajenee tämän ja ensi viikon aikana kansallisen linjan mukaisesti ja se koskee nyt mm. kaikkien OYS:n ja Kontinkankaan vuodeosastojen henkilökuntaa. Näiden yksiköiden kaikki hengitystieoireiset työntekijät testataan.

Myös potilaiden näytteenottoa lisätään testaamalla kaikki sairaalahoitoa vaativat hengitystieoireiset potilaat ja nykyistä suurempi osa avohoidon potilaista.

Lisätietoja

Juha Korpelainen, johtajaylilääkäri, PPSHP. Puh. 0400 834 541, juha.korpelainen@ppshp.fi