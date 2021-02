Koronatilanne jatkaa rauhoittumistaan Pohjois-Pohjanmaalla – hiihtolomailuun toivotaan malttia

Alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistaina 16.2. pidetyssä kokouksessaan lievennyksiä yksityistilaisuuksia ja julkisten tilojen aukioloa koskeviin suosituksiin.

Koronatartuntojen määrä on säilynyt Pohjois-Pohjanmaalla kuluneen viikon aikana maltillisena ja ilmaantuvuuskin jatkaa selvää laskuaan. Alueellinen koordinaatioryhmä linjasi, että alue on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa, mutta lähestyy perustasoa hyvää tahtia.

Kiihtymisvaiheen kriteereistä alueella täyttyy enää tartuntojen ilmaantuvuusluku, joka on viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta 14,25 tartuntaa sataa tuhatta asukasta kohti. Virallinen perustason raja on 10 tartuntaa sataa tuhatta asukasta kohti. Viikolla kuusi alueella todettiin yhteensä 62 tartuntaa, joista suurin osa on lähtöisin isommista tartuntaketjuista, tartuntojen lähteet ovat pääosin tiedossa. Positiivisten tartuntojen osuus on 0,8 prosenttia.

Ryhmä kiinnitti kokouksessaan huomiota lähestyvään lomakauteen ja sen vaikutukseen epidemian kehitykselle. ”Toivottavasti emme joudu samaan tilanteeseen kuin joulun aikaan, jolloin tartunnat lähtivät lomien jälkeen nousuun. Hiihtolomallakin tulisi muistaa korona-ajan yleiset käyttäytymis- ja hygieniaohjeet, ja hakea voimia keväälle mieluummin skistä kuin after-skistä,” koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen summaa.

Vihreää valoa pienimuotoisille perhejuhlille

Muutoksena aikaisemmin annettuihin suosituksiin koordinaatioryhmä linjasi, että pienimuotoisia yksityistilaisuuksia voidaan järjestää, kun niiden osallistujamäärä rajataan kymmeneen henkilöön. Aikaisemman suosituksen mukaan yksityistilaisuuksia ei suositeltu järjestettävän pienimuotoisia muistotilaisuuksia lukuun ottamatta.

”Yhä edelleen on tärkeää huolehtia, että tilaisuuksissa noudatetaan turvaetäisyyksiä, hygieniaohjeita ja käytetään maskeja”, Korpelainen muistuttaa.

Jo aikaisemmin ryhmä on linjannut, että kunnat voivat käyttää omaa harkintaansa hallinnoimiensa julkisten tilojen aukiolon suhteen. Nyt suosituksista on jätetty pois määrittely siitä, että tiloja voitaisiin pitää avoinna välttämättömän asioinnin turvaamiseksi. Myös suositus yleisten tilojen, esimerkiksi kauppakeskusten leikkipaikkojen kiinnipidosta on jätetty suosituksista pois.

”Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki palvelut tulisi avata heti, vaan haluamme antaa kunnille entistä enemmän harkinnanvaraa. Suuressa osassa aluettamme tilanne on todella rauhallinen, meillä on edelleen kuntia joissa ei ole todettu yhtään tartuntaa”, Korpelainen avaa linjauksen taustoja.

Seuraavan kerran koordinaatioryhmä kokoontuu tarkastelemaan alueen tilannekuvaa tiistaina 23.2. Tällä hetkellä suositukset ovat voimassa 28.2. saakka.