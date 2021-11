Koronatilanne on huonontunut - OYS peruu kiireettömiä ajanvarauksia

Maanantaiaamuna sairaalassa oli koronan vuoksi hoidossa 25 potilasta, joista teho-osastolla kahdeksan. OYS valmistautuu potilasmäärän kasvuun edelleen ja peruu kiireettömiä ajanvarauksia. Teho-osastolla otetaan käyttöön lisäpaikkoja.

Suurin osa hoitoa vaatineista potilaista on ollut edelleen rokottamattomia. Elokuun alusta OYSissa on hoidettu yhteensä 127 koronapotilasta, joista 80 prosenttia eli 102 henkilöä on ollut kokonaan rokottamattomia. Yhden rokotteen saaneita on ollut 8 henkilöä ja kaksi rokotetta saaneita 17 henkilöä. OYS painottaakin, että tärkein keino epidemian hillitsemiseksi tässä vaiheessa on riittävän korkea rokotekattavuus. Rokotettuna sairaalahoitoon joutuneet ovat yleisimmin iäkkäitä tai heillä on jokin muu rokotteiden tehoa heikentävä sairaus.

”Näyttää väistämättömältä, että rokottamattomat sairastuvat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ennemmin tai myöhemmin. Paitsi että seuraukset voivat olla hyvin vakavat ihmiselle itselleen, heijastuu tartunta aina myös muualle yhteiskuntaan. Emme voi siis enempää korostaa rokotteiden ottamisen tärkeyttä”, OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala painottaa.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontuu tiistaina 30.11. arvioimaan tilannetta ja tekee tarvittaessa linjaukset uusista rajoituksista ja suosituksista.