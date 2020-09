Koronatilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella edelleen rauhallinen

Jaa

Koronatilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on säilynyt rauhallisena. Edeltävän seitsemän päivän aikana alueella on todettu neljä uutta tapausta. Taudin ilmaantuvuus alueella on yksi sataatuhatta asukasta kohti.

Vaikka tilanne on rauhallinen, tulee turvaväleistä, käsien pesusta ja käsihuuhteen käytöstä huolehtia edelleen. THL:n aiemmin joukkoliikenteeseen antama maskisuositus on voimassa myös PPSHP:n alueella. ”Erityisesti vanhuksia ja riskiryhmiin kuuluvia olisi nyt tärkeää suojella tartunnoilta. Eli kyläiltäisiin vain terveenä, pestään käsiä ja käytetään suu-nenäsuojusta. Myös koronavilkku-sovellus kannattaa ladata puhelimeen, jos sitä ei vielä ole.”, infektiolääkäri Teija Puhto muistuttaa.



Sairaanhoitopiirin alueella on ollut muutamia joukkoaltistumisia kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Näistä ei kuitenkaan ole todettu jatkotartuntoja. Oulun yliopistollisessa sairaalassa ei ole koronan vuoksi hoidossa yhtään potilasta.

Avainsanat KoronakoronaepidemiaKoronavirusOYSPPSHP

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa